Le gouvernement confirme la présence du variole du singe (Mpox) aux Comores

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 23 janvier 2026 2026-01-23T15:04:00+01:00 Modifier ce post

Le gouvernement confirme la présence du variole du singe (Mpox) aux Comores. Après l'arrivée des réactifs de dépistage ce jeudi, les analyses ont conf

URGENCE SANITAIRE : LES 4 CAS SUSPECTS CONFIRMÉS POSITIFS À LA MPOX


Le gouvernement confirme la présence du variole du singe (Mpox) aux Comores

​La situation sanitaire vient de connaître une évolution critique. Les quatre personnes qui étaient jusqu'ici en observation au centre de Samba Kouni ont officiellement été diagnostiquées positives à la variole du singe (Mpox).
Confirmation médicale : Après l'arrivée des réactifs de dépistage ce jeudi, les analyses ont confirmé que les quatre cas suspects sont bel et bien porteurs du virus.

Alerte nationale : Le ministre de la Santé a officiellement confirmé ces résultats, marquant le début d'une phase de riposte active sur tout le territoire.

​Contrôle de la propagation : Le gouvernement assure que toutes les dispositions sont prises pour isoler les foyers de contamination et empêcher la diffusion de la maladie.

​Appel au civisme : L'État exhorte la population à suivre scrupuleusement les consignes de sécurité sanitaire et à signaler immédiatement tout symptôme suspect.

​La vigilance doit désormais être maximale pour protéger nos familles et limiter l'impact de cette épidémie virale. Texte : Ortc

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières