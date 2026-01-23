Le gouvernement confirme la présence du variole du singe (Mpox) aux Comores. Après l'arrivée des réactifs de dépistage ce jeudi, les analyses ont conf

URGENCE SANITAIRE : LES 4 CAS SUSPECTS CONFIRMÉS POSITIFS À LA MPOX







​La situation sanitaire vient de connaître une évolution critique. Les quatre personnes qui étaient jusqu'ici en observation au centre de Samba Kouni ont officiellement été diagnostiquées positives à la variole du singe (Mpox). ​La situation sanitaire vient de connaître une évolution critique. Les quatre personnes qui étaient jusqu'ici en observation au centre de Samba Kouni ont officiellement été diagnostiquées positives à la variole du singe (Mpox).

​Confirmation médicale : Après l'arrivée des réactifs de dépistage ce jeudi, les analyses ont confirmé que les quatre cas suspects sont bel et bien porteurs du virus.





​Alerte nationale : Le ministre de la Santé a officiellement confirmé ces résultats, marquant le début d'une phase de riposte active sur tout le territoire.





​Contrôle de la propagation : Le gouvernement assure que toutes les dispositions sont prises pour isoler les foyers de contamination et empêcher la diffusion de la maladie.





​Appel au civisme : L'État exhorte la population à suivre scrupuleusement les consignes de sécurité sanitaire et à signaler immédiatement tout symptôme suspect.





​La vigilance doit désormais être maximale pour protéger nos familles et limiter l'impact de cette épidémie virale. Texte : Ortc