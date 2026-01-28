Le Gouvernement comorien recrute un(e) Directeur(trice) de la Direction Générale des Routes et des Transports Routiers (DGRTR).▪ Gestion technique et.

UNION DES COMORES

Unité – Solidarité – Développement

Ministère de l’Aménagement Du Territoire, de l’Urbanisme, chargé des Affaires Foncières et des Transports Terrestres





TERMES DE RÉFÉRENCES (TdRs)





Relatifs au recrutement du/de la Directeur/trice Général(e) de la Direction Générale des Routes et des Transports Routiers (DGRTR) au Ministère de l’Aménagement du Territoire, Union des Comores.





Contexte :







L'Union des Comores connaît une forte croissance économique et démographique nécessitant le renforcement de ses infrastructures de transport. La mobilité interne et inter-îles est stratégique pour stimuler le commerce, soutenir l'agriculture et la pêche, et favoriser l'intégration régionale. Conformément au Plan Comores Émergent (PCE), la modernisation du réseau routier et des transports routiers est une priorité nationale. Le Gouvernement, via le Ministère de tutelle, recrute un(e) Directeur(trice) Général(e) de la DGRTR pour planifier, coordonner et sécuriser le réseau routier, en lien avec les objectifs de développement durable, de sécurité routière et d'innovation.





Objectif du recrutement :





Le Ministère vise donc à recruter un(e) Directeur/trice Général(e) expérimenté(e), capable de diriger la DGRTR avec compétence, intégrité et efficacité, afin de réaliser les objectifs du PCE et du plan de relance. La mission inclut la modernisation du secteur, l’amélioration de la sécurité, la gestion optimale des ressources, ainsi que la mobilisation de financements pour les projets d’infrastructures.





Rôle et responsabilités :





Le/la Directeur/trice Général(e) est responsable de la bonne gestion de la direction et aura spécialement pour rôle de :





∙ Assurer la supervision et la gestion complète des activités de la DGRTR, y compris techniques, administratives et financières, en veillant au respect des règles de gestion convenues par la règlementation nationale et internationale des bailleurs ; ∙ Coordonner les structures impliquées dans la mise en œuvre des activités de la Direction





∙ Veiller à une utilisation efficace et rationnelle des ressources pour une bonne exécution des activités de la Direction ;





∙ Créer et entretenir les conditions propices pour l’atteinte des objectifs de développement de la Direction.





Le/La Directeur/trice Général(e) de la DGRTR est chargé(e) de :





▪ Stratégie nationale – Appliquer la politique sectorielle des infrastructures en lien avec le PCE, élaborer et mettre en œuvre la vision stratégique et les plans d’action, coordonner avec le Fonds Routier, superviser les projets, assurer la mise en œuvre du Code de la route, actualiser la classification du réseau, gérer les permis, immatriculations et contrôles techniques.





▪ Gestion technique et administrative – Planifier, concevoir, construire, entretenir et sécuriser le réseau, mettre en place des mécanismes de gestion des projets, suivre les travaux, préparer les appels d’offres et rapports périodiques.





▪ Gestion financière et RH – Élaborer et exécuter le budget annuel, assurer une gestion transparente et efficace des ressources financières, matérielles et humaines. ▪ Sécurité routière et développement durable – Sensibiliser, réduire les accidents, améliorer la sécurité et intégrer des pratiques respectueuses de l’environnement. ▪ Innovation et digitalisation – Introduire de nouvelles technologies et solutions innovantes pour la gestion et la surveillance du trafic.





▪ Coordination et partenariats – Collaborer avec les institutions publiques, privées et partenaires financiers, représenter la DGRTR dans les instances nationales et internationales.





▪ Rapport et accountability : – Produire des rapports réguliers, mettre en place des procédures de gestion et de protection des données, assurer la transparence et la reddition des comptes.





PROFIL RECHERCHE DU POSTE





Niveau d’Etudes :





Le/la candidat(e) au poste de Directeur/trice Général(e) des Routes et Transports Routiers doit être titulaire d’un Master ou, idéalement, un diplôme d’Ingénieur en génie civil.





Expérience professionnelle :





⮚ Minimum dix (10) ans d’expérience en administration, avec responsabilité managériale dans la gestion de projets d’infrastructures et transports, et conduite d’équipes pluridisciplinaires ;





⮚ Expérience d’au moins cinq (5) ans dans un poste à responsabilité en infrastructures (transports, travaux publics, bâtiments ou logement) ;





⮚ Vision stratégique et compétences managériales pour faire des infrastructures routières un moteur de développement. Le poste exige une forte coordination intersectorielle (agriculture, tourisme, commerce) et une expérience avérée dans la gestion de grands projets financés par des bailleurs internationaux. Le/la Directeur/trice Général(e) est responsable de rendre compte aux autorités compétentes et de produire un plan annuel chiffré garantissant transparence et efficacité.





⮚ Excellente connaissance des procédures de passation de marchés et expérience en mobilisation de partenariats financiers régionaux et internationaux ;





⮚ Compétences solides en organisation, communication, leadership, gestion financière, gouvernance et transparence ;





⮚ Aptitude confirmée à la communication, négociation, gestion d’équipes et résolution de conflits ;





⮚ Esprit d’analyse, rigueur, sens du travail en équipe, organisation, gestion du temps et capacité à travailler sous pression.





Autres compétences :





∙ Bonne Maîtrise de l’outil informatique de base (Word, Excel, PowerPoint) ; ∙ La connaissance des outils comme, MS Project, autocad, Covadis, Alize-Lcpc.





Maîtrise de langues :





∙ Avoir un niveau excellent du Français ;





∙ Parler couramment l’Arabe et l’Anglais serait un atout.





DOSSIER DE CANDIDATURE





Documents requis :





o Lettre de motivation datée et signée, adressée au Ministre de l’Aménagement du Territoire, chargé des Transports Terrestres ;





o Curriculum vitae détaillé et coordonnées pour contact rapide (avec références) ;





o Copies certifiées des diplômes et/ou attestations de formations ;





o Extrait de casier judiciaire de moins de trois (3) mois ;





o Copie de la pièce d’identité : passeport ou carte d’identité nationale biométrique ;





o Certificat médical d’aptitude de moins de trois (3) mois ;





o Certificats de travail ;





o Rapport ou portfolio illustrant les expériences et réalisations pertinentes ; o Noms, Adresses, téléphones de trois (3) personnes références à contacter ;





Date et heure limites de dépôt des candidatures : Le vendredi 20 /02/ 2026 à 16h 00. Adresse de soumission :





⮚ Ministère de l’Aménagement du Territoire, Moroni_Coulée, Union des Comores.