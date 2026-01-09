La route Moroni - Aéroport dans un état de dégradation critique. Défi JIOI 2027 : À l'approche des Jeux des Îles de l’Océan Indien, cet axe stratégiqu

AXE MORONI-HAHAYA : LE CRI D'ALARME !







​La route Moroni-Hahaya, véritable poumon du trafic national, est aujourd'hui dans un état de dégradation critique. Entre nids-de-poule profonds et chaussée affaissée, le quotidien des usagers est devenu un véritable calvaire.





​Une situation alarmante pour plusieurs raisons :





Météo et Abandon : Les pluies incessantes et le manque flagrant d’entretien accélèrent la destruction de la route.





​Sécurité en péril : Les risques d'accidents se multiplient pour les automobilistes et les deux-roues.

​Frein Économique : Les retards s'accumulent pour les transports de marchandises et les voyageurs.





​Défi JIOI 2027 : À l'approche des Jeux des Îles de l’Océan Indien, cet axe stratégique renvoie une image inquiétante pour nos futurs visiteurs.





​Urgence ou fatalité ? Il est temps d'agir pour que cette route ne soit plus un obstacle au développement. Ortc