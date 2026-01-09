La route Moroni - Aéroport dans un état de dégradation critique

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 09 janvier 2026 2026-01-09T10:26:00+01:00 Modifier ce post

La route Moroni - Aéroport dans un état de dégradation critique. Défi JIOI 2027 : À l'approche des Jeux des Îles de l’Océan Indien, cet axe stratégiqu

AXE MORONI-HAHAYA : LE CRI D'ALARME !


La route Moroni - Aéroport dans un état de dégradation critique

​La route Moroni-Hahaya, véritable poumon du trafic national, est aujourd’hui dans un état de dégradation critique. Entre nids-de-poule profonds et chaussée affaissée, le quotidien des usagers est devenu un véritable calvaire.

​Une situation alarmante pour plusieurs raisons : 

Météo et Abandon : Les pluies incessantes et le manque flagrant d’entretien accélèrent la destruction de la route.

​Sécurité en péril : Les risques d'accidents se multiplient pour les automobilistes et les deux-roues.
​Frein Économique : Les retards s'accumulent pour les transports de marchandises et les voyageurs.

​Défi JIOI 2027 : À l'approche des Jeux des Îles de l’Océan Indien, cet axe stratégique renvoie une image inquiétante pour nos futurs visiteurs.

​Urgence ou fatalité ? Il est temps d'agir pour que cette route ne soit plus un obstacle au développement. Ortc

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières