La réhabilitation du Lycée Saïd Mohamed Cheikh avance à grands pas. Considéré comme le plus grand et le premier établissement secondaire du pays, le L

La réhabilitation du Lycée Saïd Mohamed Cheikh avance à grands pas







Le lundi 26 janvier, une délégation composée du ministre de l’éducation nationale, de l’ambassadeur de France aux Comores et des responsables de l’Agence Française de Développement (AFD) a effectué une visite du chantier de réhabilitation du Lycée Saïd Mohamed Cheikh à Moroni. Cette visite avait pour objectif d’évaluer l’état d’avancement des travaux de ce projet d’envergure pour le système éducatif national. Le lundi 26 janvier, une délégation composée du ministre de l’éducation nationale, de l’ambassadeur de France aux Comores et des responsables de l’Agence Française de Développement (AFD) a effectué une visite du chantier de réhabilitation du Lycée Saïd Mohamed Cheikh à Moroni. Cette visite avait pour objectif d’évaluer l’état d’avancement des travaux de ce projet d’envergure pour le système éducatif national.





Considéré comme le plus grand et le premier établissement secondaire du pays, le Lycée Saïd Mohamed Cheikh occupe une place centrale dans l’histoire et le fonctionnement de l’éducation aux Comores. Sa réhabilitation constitue ainsi une priorité stratégique pour le Ministère de l’Éducation Nationale.





Les travaux s’inscrivent dans le cadre du Programme Bundo la Malezi, dédié à la modernisation des infrastructures scolaires du pays. Le projet est financé par l’Agence Française de Développement à hauteur de près de 2,4 millions d’euros, soit environ 1 milliard deux cent vingt millions de francs comoriens. Ce financement couvre la réhabilitation complète de l’établissement ainsi que la construction d’un nouveau bâtiment destiné à l’administration centrale.





Le projet prévoit la réhabilitation de 53 salles de classe, ainsi que des plateaux sportifs, de l’infirmerie, de la salle des professeurs, des laboratoires et des citernes d’eau. De nouvelles salles sont également en cours de construction afin d’améliorer la capacité d’accueil et d’offrir aux élèves un cadre d’apprentissage moderne et adapté.





L’objectif est de permettre aux élèves et au personnel éducatif d’évoluer dans des conditions répondant aux standards actuels de qualité et de sécurité.





À l’issue de la visite, l’ambassadeur de France a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des travaux réalisés par l’entreprise en charge du chantier. Il a souligné l’importance, pour la France, d’une coopération visible, fondée sur des réalisations concrètes et utiles au bénéfice des Comoriens et des Comoriennes.





Le Ministre de l’Éducation Nationale s’est, pour sa part, félicité de l’avancement de la réhabilitation de ce lycée emblématique, rappelant son rôle fondamental dans le système éducatif comorien en tant que premier établissement secondaire du pays.





D’une durée initiale de 13 mois, les travaux ont débuté en novembre 2025. La réception du chantier est prévue pour octobre 2026, soit un mois avant le délai contractuel, témoignant du bon rythme d’exécution du projet.





Avec cette réhabilitation, le Lycée Saïd Mohamed Cheikh va peut-être renouer avec son statut d’établissement de référence au service de l’éducation nationale.





HaYba Jumla Digital African Voice From Moroni