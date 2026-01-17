La loi est la même pour tous. En principe ! Quand j' étais jeune étudiant au Sénégal, le gouvernement du président Abdou Diouf avait fait adopter une.

La loi est la même pour tous. En principe.







A supposer qu'effectivement le président Sambi est en prison pour avoir commis des malversations financières, comment se fait-il que la fameuse commission parlementaire, qui a produit le rapport qui l'accable, ne se soit jamais intéressée à un quelconque autre dossier de détournement de fonds publics ?





Est-ce à dire que les ressources de l'Union des Comores sont désormais gérées de manière vertueuse ? Sans détournement sans corruption, sans favoritisme ?





D'où vient alors wo wutadjiri wa ghafla qui nous entoure ? Pourquoi d'anciens pauvres qui n'ont rien hérité de leurs parents, qui n'avaient ni business ni capital connus ont soudainement une vie de nabab juste après avoir occupé un poste du service public ?





Quand j' étais jeune étudiant au Sénégal, le gouvernement du président Abdou Diouf avait fait adopter une loi anti-corruption qui instaurait la présomption de culpabilité. Si un ancien pauvre né dans une hutte dans un village reculé de la région de Tambacounda ou dans la forêt de Casamance affichait des signes extérieurs de richesse inexpliqués après avoir occupé des postes de responsabilité publique, le procureur s' auto- saisissait de ce cas.





Il incombait alors à l'intéressé de prouver qu'il n'avait pas commis de malversations. C'était à lui de donner les preuves de son innocence mais pas au ministère public de fournir les preuves de ses soupçons. Il est donc relativement aisé de serrer la plupart des ripoux pour autant que la volonté politique y est..





L'argent de la Mamwe, l'argent du Covid, l'argent de Kenneth, l'argent des pavillons, l'argent de la prospection pétrolière, les ressources douanières, tout cette manne est-elle bien gérée ?





Le mieux que les décideurs aient à faire est de libérer Sambi. Non pas par un regain de mansuétude. Mais bien parce que le discours adopté sur son cas manque de crédibilité et que cette affaire risque de créer des effets en chaîne qui vont peser sur tout effort de consolidation de la nation et de l'Etat comoriens demain. Quand ces conséquences s'inviteront dans les affaires de ce pays, ceux de ma génération ne seront peut être plus là mais nous aurons laissé sur ces cailloux nos enfants et nos petits enfants.





Nous ne devons pas leur léguer des problèmes insolubles.





Ali Moindjié