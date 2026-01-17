Jeux des îles 2027 à Moroni, Mayotte face à un dilemme plus politique que sportif : imposer le débat de fond ! Avant son intégration officielle dans l

Jeux des îles 2027 à Moroni, Mayotte face à un dilemme plus politique que sportif : imposer le débat de fond !







À moins d’un an des Jeux des îles de l’océan Indien 2027, prévus à Moroni, le débat enfle à Mayotte sur la participation ou non de ses athlètes. Portée par certains responsables politiques, l’idée d’un boycott est présentée comme un acte de fermeté identitaire. Pourtant, à y regarder de plus près, cette controverse révèle surtout une confusion persistante entre enjeux politiques et réalité sportive, au risque de pénaliser en premier lieu les athlètes mahorais. À moins d’un an des Jeux des îles de l’océan Indien 2027, prévus à Moroni, le débat enfle à Mayotte sur la participation ou non de ses athlètes. Portée par certains responsables politiques, l’idée d’un boycott est présentée comme un acte de fermeté identitaire. Pourtant, à y regarder de plus près, cette controverse révèle surtout une confusion persistante entre enjeux politiques et réalité sportive, au risque de pénaliser en premier lieu les athlètes mahorais.





Une histoire sportive souvent oubliée





Avant son intégration officielle dans les Jeux des îles en 2003, Mayotte avait déjà participé à une initiative sportive singulière, notamment les Jeux de la Concorde, organisés entre 2001 et 2002 à l’initiative de la France et des Comores. Limitée au football, la première édition s’était tenue au stade d’Iconi, à Ngazidja, dont les travaux d’aménagement avaient été financés par la France pour l’occasion.





Les quatre îles de l’archipel y avaient pris part dans une atmosphère pacifique et fraternelle. La délégation mahoraise en était sortie victorieuse, symbole d’un sport capable de dépasser les tensions politiques. Une seconde édition devait se dérouler à Mayotte, promesse restée lettre morte.





Intégration de Mayotte et le compromis de 2003, socle jamais modifié





L’intégration de Mayotte aux Jeux des îles en 2003 s’est faite dans le cadre d’un compromis diplomatique franco-comorien clairement établi. Ce compromis impose à la délégation mahoraise un statut particulier : défilé sous étendard blanc et hymne olympique, conformément à la charte des Jeux.





Depuis plus de vingt ans, ces règles n’ont jamais été modifiées. De La Réunion à Madagascar, de Maurice aux Seychelles, Mayotte a participé sans interruption aux compétitions, trouvant progressivement sa place dans le paysage sportif régional.





La départementalisation de Mayotte en 2011 a toutefois ravivé les revendications symboliques. L’idée de défiler sous le drapeau tricolore et au son de la Marseillaise a émergé, portée par un discours politique de plus en plus affirmé.





En 2015, à Saint-Paul de La Réunion, cette revendication s’est retrouvée au cœur de la campagne électorale francaise. Les déclarations de Manuel Valls, alors Premier ministre, ont suscité de grands espoirs chez les Mahorais, sans pour autant s’accompagner d’une révision des textes régissant les Jeux. Cette situation expliquait le fiasco de Saint-Paul en 2015 lorsque les athlètes comoriens avaient boycotté les jeux au nom du respect des textes juridiques olympiques.





Un faux débat ?





La participation ou non de Mayotte aux Jeux de Moroni 2027 est ainsi présentée comme une question de principe. Mais le véritable enjeu se situe ailleurs. Une non-participation créerait un précédent lourd de conséquences.





Quelle serait, en effet, la porte de sortie pour Mayotte en 2031 après un boycott volontaire ? Comment réintégrer une compétition régionale sans cadre renégocié et sans garanties nouvelles, après avoir rompu unilatéralement avec plus de vingt ans de pratique continue ?





Et pourtant, à revoir les résultats, le bilan sportif de Mayotte plaide plutôt pour la continuité





Sur le plan strictement sportif, la comparaison est éloquente. Entre 1979 et 2003, période d’absence des Jeux, Mayotte était quasiment invisible sur la scène régionale. Depuis 2003, malgré des moyens limités, les athlètes mahorais ont gagné en expérience, en performances et en reconnaissance.





Les Jeux des îles ont servi de levier de formation, de vitrine et de motivation pour toute une génération de sportifs. Médailles, progression des disciplines, structuration des ligues : le bilan des vingt-quatre années de présence contraste fortement avec celui des vingt-quatre années d’absence.





Le sport en otage par le politique ?





En appelant aujourd’hui au boycott, certains responsables politiques prennent le risque de transformer les Jeux des îles en champ de bataille symbolique. Le sport se retrouve instrumentalisé, au détriment de celles et ceux qui s’y préparent depuis des années.





L’histoire récente montre pourtant que les avancées symboliques obtenues sans base juridique solide sont fragiles, tandis que les ruptures brutales enferment plus qu’elles ne libèrent. Faire payer aux athlètes le prix d’un contentieux politique ancien serait une décision lourde de conséquences.





Préserver l’avenir des sportifs mahorais





Moroni 2027 ne devrait pas être un test de loyauté politique, mais un rendez-vous sportif majeur. La question essentielle n’est pas seulement de savoir si Mayotte doit y participer, mais comment garantir l’avenir de ses athlètes tout en ouvrant, en parallèle et sur le long terme, un dialogue institutionnel sérieux sur l’évolution de son statut dans les compétitions régionales ?





Le sport a déjà démontré sa capacité à rapprocher les îles là où la politique échoue. Le priver de ce rôle serait, pour Mayotte, un retour en arrière de plus de vingt ans.





Abdoulatuf Bacar