Forces armées : Azali salue le travail accompli et adresse ses remerciements au Général Youssouf Idjihadi

Cérémonie de présentation des vœux aux Forces armées et de sécurité 


Ce mardi 13 janvier 2026, au camp de Kandaani, Son Excellence le Président de l’Union des Comores, Azali Assoumani, a procédé à la traditionnelle présentation des vœux aux Forces armées et de sécurité.

La cérémonie s’est tenue en présence des membres du Gouvernement, du Chef d’État-Major, ainsi que du Directeur de Cabinet chargé de la Défense, dans un cadre empreint de solennité et de respect républicain.

Dans son allocution, le Chef de l’État n’a pas manqué de souligner l’importance capitale de la paix et de la sécurité aux Comores, piliers indispensables à la stabilité nationale et au développement du pays. Il a réaffirmé son attachement profond et son soutien indéfectible à l’Armée et aux Forces de sécurité, les encourageant à redoubler d’efforts dans l’accomplissement de leurs missions au service de la Nation.

Ancien militaire lui-même, le Président s’est dit particulièrement ému par les avancées notables enregistrées au camp de Kandaani, symbole d’une armée en constante modernisation. Il a salué le travail accompli et adressé ses remerciements appuyés au Général Youssouf Idjihad, pour son engagement et son leadership dans la transformation et le renforcement des Forces armées.

Cette cérémonie a une nouvelle fois illustré la relation de confiance, de reconnaissance et de solidarité entre le Commandement suprême et les Forces de défense et de sécurité de l’Union des Comores.

Pour la paix, la sécurité et la stabilité de notre Nation.

Gendarmerie Nationale

