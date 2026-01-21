Destruction par incinération de 149 kg de cannabis

Lutte contre le trafic de stupéfiants : Suite de procédure judiciaire


Destruction par incinération de 149 kg de cannabis

À la suite de la récente saisie en mer de 149 kg de cannabis, la Garde-côtes Comorienne a procédé, conformément aux procédures en vigueur, à la destruction par incinération de la drogue saisie, au Palais de Justice d’Anjouan.

Cette opération s’est déroulée sous l’autorité du Procureur de la République, en présence des autorités compétentes, notamment le Greffier, garantissant la transparence et la traçabilité de l’action.

Au-delà de la fermeté de l’État face aux réseaux criminels, cette destruction vise à protéger la population et particulièrement la jeunesse contre les effets destructeurs de la drogue.

Le cannabis présente des risques sanitaires majeurs : 
  • troubles psychiatriques graves (psychose, anxiété, paranoïa)
  • dépendance (addiction) et perte de contrôle → accidents
  • impact sur le développement cérébral des jeunes (baisse de performance scolaire, troubles de mémoire).

Le cannabis ne donne pas de force contrairement à ce que croient certains consommateurs. Il anesthésie la douleur, masque la fatigue et conduit à des blessures graves.

La Garde-côtes Comorienne demeure pleinement engagée dans la protection des eaux comoriennes et la lutte contre toutes formes de criminalité maritime.

Garde-côtes Comorienne

