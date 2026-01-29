Célébration du 17 février : Réunion de haut niveau à Mwali

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 29 janvier 2026 2026-01-29T18:51:00+01:00 Modifier ce post

Célébration du 17 février : Réunion de haut niveau à Mwali. Cette rencontre a été l'occasion d'échanges fructueux et constructifs, centrés sur la prép

Réunion au Gouvernorat de Mohéli : Dans le cadre de la prochaine célébration de la journée de la paix des Comores ( 17 février)


Célébration du 17 février : Réunion de haut niveau à Mwali

Ce jeudi 29 janvier 2026, Son Excellence Madame Chamina Ben Mohamed, Gouverneure de l'île autonome de Mohéli, a présidée une réunion significative au Gouvernorat, en présence de Monsieur le Secrétaire Général du Gouvernement de l'Union des Comores, du vice-président de l'Assemblée nationale, le coordonnateur de l'action gouvernementale, l'ancien Gouverneur Mohamed Saïd Fazul ainsi que d'autres autorités de haut niveau.

Cette rencontre a été l'occasion d'échanges fructueux et constructifs, centrés sur la préparation des festivités à l'occasion de la journée de la paix de l'Union des Comores, célébrée le 17 février. Cette date revêt une importance particulière, car elle s'inscrit également dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de l'indépendance de l'Union des Comores, un moment charnière pour notre nation.

La célébration du 17 février marquera non seulement la paix, mais également l'unité et la solidarité de l'Union des Comores, réaffirmant nos valeurs communes. À Mohéli, la population est vivement invitée à se rassembler pour honorer cette journée mémorables qui symbolise notre parcours vers la paix et notre engagement envers un avenir meilleur.

Gouvernorat de Mwali

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières