Célébration du 17 février : Réunion de haut niveau à Mwali. Cette rencontre a été l'occasion d'échanges fructueux et constructifs, centrés sur la prép

Réunion au Gouvernorat de Mohéli : Dans le cadre de la prochaine célébration de la journée de la paix des Comores ( 17 février)







Ce jeudi 29 janvier 2026, Son Excellence Madame Chamina Ben Mohamed, Gouverneure de l'île autonome de Mohéli, a présidée une réunion significative au Gouvernorat, en présence de Monsieur le Secrétaire Général du Gouvernement de l'Union des Comores, du vice-président de l'Assemblée nationale, le coordonnateur de l'action gouvernementale, l'ancien Gouverneur Mohamed Saïd Fazul ainsi que d'autres autorités de haut niveau. Ce jeudi 29 janvier 2026, Son Excellence Madame Chamina Ben Mohamed, Gouverneure de l'île autonome de Mohéli, a présidée une réunion significative au Gouvernorat, en présence de Monsieur le Secrétaire Général du Gouvernement de l'Union des Comores, du vice-président de l'Assemblée nationale, le coordonnateur de l'action gouvernementale, l'ancien Gouverneur Mohamed Saïd Fazul ainsi que d'autres autorités de haut niveau.





Cette rencontre a été l'occasion d'échanges fructueux et constructifs, centrés sur la préparation des festivités à l'occasion de la journée de la paix de l'Union des Comores, célébrée le 17 février. Cette date revêt une importance particulière, car elle s'inscrit également dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de l'indépendance de l'Union des Comores, un moment charnière pour notre nation.





La célébration du 17 février marquera non seulement la paix, mais également l'unité et la solidarité de l'Union des Comores, réaffirmant nos valeurs communes. À Mohéli, la population est vivement invitée à se rassembler pour honorer cette journée mémorables qui symbolise notre parcours vers la paix et notre engagement envers un avenir meilleur.





Gouvernorat de Mwali