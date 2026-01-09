"A la suite de mon interview avec Oubeidillah Mchagama, je tiens à apporter certaines corrections à mes propos..."

Mes chères amies, mes chers amis, à la suite de mon interview avec Oubeidillah Mchagama, je tiens à apporter certaines corrections à mes propos concernant le service consulaire de l’Ambassade de France à Moroni.

J’ai, à tort, évoqué le cas d’une fillette de 3 ans. En réalité, cette enfant a bien bénéficié d’un visa pour ses soins et est depuis rentrée au pays après la prise en charge médicale. En revanche, la dernière affaire dans laquelle l’ONG HUMANICOM a essuyé un refus du consulat concerne un enfant de 15 ans qui avait pourtant obtenu une prise en charge médicale totale pour des soins à l’hôpital de Mayotte. Malgré cela, le consul n’a même pas daigné répondre à la demande de visa formulée par HUMANICOM. 

Ce silence est, à mes yeux, inacceptable. Par ailleurs, depuis son arrivée, le nouveau consul de France refuse systématiquement d’accorder des rendez-vous à HUMANICOM, contrairement à ses prédécesseurs qui ont toujours fait preuve de sensibilité et humanisme face aux situations désespérées défendues par cette ONG. 

Un tel mépris est inacceptable de la part d’un consul au service d’un pays pourtant ami. Enfin, je tiens à remercier le service consulaire de l’Ambassade de France qui a pris l’initiative, ce matin, de contacter la Secrétaire générale d’HUMANICOM afin de s’enquérir de faits jusque-là ignorés par ce même service. Il ne saurait pourtant être ignoré que cette ONG œuvre au service des plus démunis, prenant en charge des pathologies graves impossibles à traiter aux Comores. 

J’appelle toutes et tous à soutenir les actions humanitaires de cette ONG, qui sauve des vies d’enfants depuis 15 ans. Salam.

Fahmi Said Ibrahim

