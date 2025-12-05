Urgence d'une allocation budgétaire dédicacée à la politique du Handicap dans le projet de Loi de Finances (PLF) 2026 À l'attention ...

À l'attention de Son Excellence Monsieur la Ministre des Finances et du Budget,

Monsieur le Ministre,







Je m'adresse à vous suite à l'examen du Projet de Loi de Finances (PLF) 2026, qui révèle une absence criante de crédits budgétaires dédiés et suffisants pour la mise en œuvre de la politique nationale en faveur des personnes en situation de handicap (PSH).





Cette omission n'est pas qu'une simple lacune technique ; elle est, à mes yeux, le signe d'un désengagement politique réel qui met à mal la dignité d'une frange vulnérable de notre population.





La Journée internationale des personnes handicapées a été célébrée il y a deux jours. Le discours de Madame la Ministre des Transports, ainsi que ceux du Gouvernement sur l'inclusion et l'exigence de la dignité des personnes handicapées sont louables. Cependant, en politique, j'affirme que le budget est l'unique preuve de la volonté d'agir.





Les mots de compassion et de reconnaissance perdent toute substance et crédibilité si l'État n'est pas prêt à y investir des moyens conséquents et mesurables. Les Comores ne dépensent déjà qu'environ 0,7 % du PIB pour les filets sociaux de sécurité, bien en deçà de la moyenne de 1,3 % pour un État fragile africain (chiffres antérieurs à 2026). Une stagnation ou une absence de budget dédié en 2026 ne ferait qu'accentuer ce déficit de solidarité.





En l'état actuel, le PLF 2026 ne prévoit pas de crédits suffisants et dédiés pour mettre en œuvre la politique nationale en faveur du handicap.





Cela rend le Plan d'Action National (PAN) sur le handicap totalement illusoire, le transformant en une simple "coquille vide". Comment peut-on parler d'accessibilité, d'intégration scolaire ou de soutien à l'emploi des personnes handicapées sans allouer les moyens financiers LOURDS que ces investissements exigent ?





Le résultat de cette carence, on le voit tous les jours dans nos rues à Moroni ou à Mutsamudu : des citoyens comoriens sont forcés à la mendicité pour la simple survie, faute de structures de soins, d'éducation et d'emplois adaptés. Je crois profondément que la dignité n'est pas gratuite ; elle coûte, et nous devons investir pour la garantir !





​Le cas de Madame Fatima, sur notre île d'Anjouan, est un drame qui nous interpelle tous : contrainte d'interrompre sa scolarité faute de fauteuil roulant, elle est privée de son avenir. Sa famille, faute de moyens, ne peut lui offrir cette aide essentielle.





Pire encore, lorsqu'elle a sollicité l'aide de l'État pour garantir son droit à la mobilité, la réponse est cinglante : "Il n'y a pas de financement pour l'achat ni la distribution gratuite ou subventionnée d'aides techniques, qu'il s'agisse de fauteuils roulants, de prothèses ou d'appareils auditifs".





Je vous demande Monsieur le Ministre instamment de procéder à la révision du PLF 2026 avant son adoption finale, afin d'y intégrer les mesures financières suivantes :





1. Création d'une Ligne Budgétaire Spécifique : J'exige l'institution d'une ligne budgétaire claire, dotée de ressources suffisantes et pérennes, dédiée exclusivement à la politique du handicap, distincte des simples filets sociaux.





2. Financement du PAN : Je souhaite que vous allouez les crédits nécessaires pour le lancement effectif et mesurable des actions prioritaires du PAN, notamment l'adaptation des infrastructures (accessibilité) et le soutien aux centres spécialisés (santé et éducation).





3. Transparence et Redevabilité : J'appelle à la mise en place d'un mécanisme de suivi transparent de ces fonds, impliquant les Organisations de Personnes Handicapées et la société civile, pour m'assurer que chaque franc comorien alloué serve effectivement à améliorer les conditions de vie des personnes handicapées.





Le Plan Comores Émergent (PCE 2030) ne peut atteindre ses objectifs que s'il est véritablement inclusif. Je vous exhorte à traduire sans délai vos mots en moyens pour mettre fin à l'abandon et redonner leur dignité à tous les citoyens comoriens en situation de handicap.





Car la dignité des personnes handicapées n'est pas négociable : son respect exige un investissement effectif qui doit se refléter dans les chiffres du budget national par une dotation financière claire et suffisante. C'est le seul moyen de rendre la loi de 2014 et les engagements de la CDPH opérants sur tout le territoire.





Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma très haute considération.





BACAR Mmadi

Ancien Inspecteur Général des Finances de Ngazidja