Une victoire pour la presse aux Comores

Code de l'information : Un tournant pour la presse aux Comores


L’Assemblée nationale a adopté à une large majorité (31 voix sur 33) le nouveau Code de l’information.

Cette avancée historique repose sur un pilier essentiel :
Protection des sources : L’article 153 garantit désormais que le journaliste n’est plus tenu de divulguer ses sources et ne peut être inquiété par l’autorité publique. Une victoire majeure pour la liberté d'informer, la sécurité des journalistes et le renforcement de la démocratie aux Comores. Ortc

