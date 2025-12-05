"Les États-Unis restent un partenaire engagé aux côtés du peuple comorien "

Cette semaine, la Chargée d’Affaires des États-Unis, Stephanie Arnold, accompagnée du Chef de la Section Politique et Économique de l’Ambassade, Scott Clayton, ont rencontré le Secrétaire Général du Gouvernement, Nour El-Fath Azali, et la Ministre des Transports Maritime et Aérien, Hassane Alfeine Yasmine, pour renforcer notre solide partenariat avec l’Union des Comores. Ensemble, nous avons discuté de la coopération continue en matière de sécurité maritime et de transport, des priorités essentielles pour nos deux pays.

Les États-Unis restent un partenaire engagé aux côtés du peuple comorien et nous nous réjouissons de saisir de nouvelles opportunités pour approfondir notre collaboration et renforcer les liens entre nos deux nations.

Ambassade des États-Unis aux Comores

