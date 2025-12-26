La diaspora est-elle devenue la "roue de secours" d'un État défaillant ?







L’archipel des Comores ne tient plus par la force de ses institutions, mais par la sueur de ses exilés. Véritable « 5ème île » enchaînée à son devoir, la diaspora injecte plus de 20 % du PIB dans un pays qui semble avoir fait de la mendicité institutionnelle une stratégie d’État. Cette manne financière, loin d’être un moteur de développement, s’est muée en une redoutable drogue politique. En abreuvant le pays de devises, les expatriés ne sauvent pas seulement leurs familles de la famine : ils maintiennent sous respiration artificielle un système corrompu qui a compris que plus il démissionnait, plus la solidarité familiale s’échinait à combler le vide. L’archipel des Comores ne tient plus par la force de ses institutions, mais par la sueur de ses exilés. Véritable « 5ème île » enchaînée à son devoir, la diaspora injecte plus de 20 % du PIB dans un pays qui semble avoir fait de la mendicité institutionnelle une stratégie d’État. Cette manne financière, loin d’être un moteur de développement, s’est muée en une redoutable drogue politique. En abreuvant le pays de devises, les expatriés ne sauvent pas seulement leurs familles de la famine : ils maintiennent sous respiration artificielle un système corrompu qui a compris que plus il démissionnait, plus la solidarité familiale s’échinait à combler le vide.





Le scandale réside dans ce transfert de souveraineté qui ne dit pas son nom. Là où l’impôt devrait construire des hôpitaux et des écoles, c’est le mandat Western Union qui fait office de service public. Ce système de substitution est une aubaine pour un pouvoir exécutif qui jouit d’un confort insolent : celui de régner sur une population dont il n’a plus la charge. Pourquoi investir, pourquoi réformer, pourquoi servir, quand on sait que la « providence de l’extérieur » paiera les factures ? L’État comorien est devenu un spectateur cynique de sa propre déchéance, s’autorisant même l’indécence d’inaugurer en grande pompe des infrastructures financées par des associations de villageois basées à Marseille ou à Paris.





Cette charité forcée agit comme un narcotique social. En remplissant les assiettes, la diaspora finance paradoxalement le silence des opprimés. La peur de voir les troubles politiques couper les lignes de transfert paralyse toute velléité de révolte. Le citoyen, réduit au rang de récipiendaire passif, n’ose plus exiger des comptes d’un gouvernement dont il n’attend plus rien. Le contrat social est mort, remplacé par une dépendance affective et financière qui transforme les Comores en un immense comptoir de consommation où l’on survit grâce aux miettes de l’exil sans jamais construire d’avenir.





Le drame est que cette élite qui aurait dû mener la révolution est celle-là même qui finance le statu quo depuis l’étranger. La contestation, déportée à des milliers de kilomètres, s’évapore dans des débats stériles sur les réseaux sociaux pendant que le quotidien du palais présidentiel reste imperturbable. Pire encore, l’illusion de prospérité entretenue par les fortunes englouties dans le Grand Mariage achève de sceller le couvercle de la marmite sociale. On danse sur un volcan éteint par les billets de banque de la diaspora.





Il est temps de dénoncer cette solidarité qui tue. Tant que l’argent de l’exil servira de pansement à la gangrène étatique, les Comores resteront cette nation assistée, incapable de se tenir debout. Le héros tragique qu’est la diaspora doit cesser d’être le complice involontaire de sa propre spoliation. La solidarité ne doit plus être un substitut au droit, mais une arme de pression. Il faut couper la perfusion du silence pour forcer l’État à affronter ses responsabilités, ou accepter que la « 5ème île » ne soit que le croque-mort d’un pays qui refuse de naître à la modernité.





Par GHANEM Aboubacar