"Je suis en mesure de vous annoncer le lancement imminent des travaux de rénovation et d'extension de l'AIMPSI, Aéroport International Moroni Prince".

« Dans le domaine des transports, j’entends et je comprends l’inquiétude des comoriennes et des comoriens quant aux désagréments subis en ces moments de grands déplacements. Surtout à l’aéroport international. Mais je voudrais aussi en appeler à leur patience et à leur compréhension car aujourd’hui, je suis en mesure de leur annoncer, le lancement imminent des travaux de rénovation et d'extension de l'Aéroport International Moroni Prince Saïd Ibrahim (AIMPSI).

Ce projet ne vise pas seulement à moderniser l'existant, mais à faire de Moroni un hub régional capable de rivaliser avec les grandes plateformes de l'Océan Indien. C’est parce que nous sommes très ambitieux que nous prenons du temps pour bien faire, mais bientôt avec la grâce d’Allah, leur patience paiera et nous aurons un aéroport digne de ce nom.»

Un adage dit ceci : « Heureux celui qui sait prendre son temps pour mieux agir et aller plus vite et plus loin ! »

« La valorisation de notre jeunesse  trouve son expression la plus vibrante dans le sport. L’État a investi plusieurs milliards de francs comoriens en 2025 pour nos Cœlacanthes. Cet investissement va au-delà du football: il irrigue l'espoir national et symbolise notre présence dans le concert des Nations de Football. 

Avec l’actualité de la CAN 2025 qui se déroule en ce moment au Maroc, je voudrais réaffirmer notre  fierté et notre confiance à l’égard de notre équipe Nationale et dire à nos joueurs et à leurs dirigeants,  allez les Verts !!! Vous pouvez et vous allez gagner, nous sommes de tout cœur avec vous, en toute circonstance car vous portez l’honneur, l’image et l’espoir de tout un peuple. 

Au nom de la Nation, je vous renouvèle nos remerciements et nos encouragements...Je connais l’attachement de toutes les Comoriennes et de tous les Comoriens à notre équipe nationale. Aussi voudrais-je leur dire  de rester unis et rassemblés  derrières les Cœlacanthes »

Extrait du discours sur l’état de la Nation prononcé ce jour par le président de la République

