Décès d'un étudiant comorien à Madagascar

Décès d'un étudiant comorien à Madagascar. En cette période de deuil, l’Ambassade adresse ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt.

Université d'Antananarivo - archives

L’Ambassade de l'Union des Comores à Madagascar a le profond regret d’annoncer le décès de notre compatriote Zarkachi Omar, étudiant, originaire de Dzindri (Anjouan, Comores), survenu ce jour à Antananarivo.

En cette période de deuil, l’Ambassade adresse ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt, à ses proches ainsi qu’à toute la communauté comorienne à Madagascar.
paix à Son âme.

Ambassade de l'Union des Comores à Madagascar

