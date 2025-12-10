Décès du colonel Abdourazak Abdoulhamid : Message de Nour El-Fath Azali

Décès du colonel Abdourazak Abdoulhamid, père du Commandant Abdourzakou Cheik Hafedh, chef du GSHP : Message de Nour El-Fath Azali. Homme de rigueur..

C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le décès de l’ancien président de la Cour constitutionnelle et ancien colonel Abdourazak Abdoulhamid, père du Commandant Abdourzakou Cheik Hafedh, chef du GSHP.

Homme de rigueur, de droiture et de sens de l’État, il a marqué de son empreinte l’histoire institutionnelle de notre pays.

En ce moment douloureux, j’adresse mes pensées les plus sincères à sa famille, à ses proches, la ville de Kwambani Washili et à tous ceux qui ont travaillé à ses côtés.

Puisque nous appartenons à Dieu et c’est vers Lui que nous retournons, que le Tout-Puissant lui accorde Sa miséricorde et l’accueille dans Son vaste Paradis.

Nour El-Fath Azali

