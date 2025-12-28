"Cette nouvelle aventure sera à la hauteur de l’homme que tu es : grand, droit, sincère"

Aujourd’hui, je veux parler d’un homme.

Un de ceux que la vie te donne rarement.
Un de ceux que tu es fier de connaître et dont tu parles avec respect, admiration et reconnaissance.

Ahmed Ali Amiri.
Triple AAA.

Arriver au sommet de l’État, être Conseiller spécial du Président, porter des dossiers lourds, sensibles, parfois silencieux et avoir ensuite la lucidité, la dignité et le courage de dire : « Je suis allé au bout de ce que je pouvais donner. Il est temps d’ouvrir une autre page. »
Peu d’hommes en sont capables.

Tu nous as rappelé que la vraie grandeur ne tient pas à un titre, mais à la force intérieure, à la liberté de rester fidèle à soi-même, à l’audace de se réinventer sans jamais renier son parcours.
Mais au-delà du parcours exceptionnel, il y a l’homme.

L’homme profondément humain.
Celui qui aime sa famille, protège les siens, respecte ses amis et marche avec loyauté.

Aujourd’hui, tu choisis un nouveau chemin.
Tu recommences, encore une fois, avec courage et conviction.
Et à travers ce choix, tu nous montres que l’élégance, c’est aussi savoir partir debout.

Je voulais simplement te rendre hommage.
Te dire bonne chance, grand frère.
Bonne chance, cher ami.
Bonne chance Triple AAA.

Inch’Allah, cette nouvelle aventure sera à la hauteur de l’homme que tu es :
grand, droit, sincère.

Respect éternel.

Mchangama Oubeid Athouman

