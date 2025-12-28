"Cette nouvelle aventure sera à la hauteur de l’homme que tu es : grand, droit, sincère". Tu nous as rappelé que la vraie grandeur ne tient pas à un t

Un de ceux que la vie te donne rarement. Un de ceux que la vie te donne rarement.

Ahmed Ali Amiri.

Arriver au sommet de l’État, être Conseiller spécial du Président, porter des dossiers lourds, sensibles, parfois silencieux et avoir ensuite la lucidité, la dignité et le courage de dire : « Je suis allé au bout de ce que je pouvais donner. Il est temps d’ouvrir une autre page. »

Tu nous as rappelé que la vraie grandeur ne tient pas à un titre, mais à la force intérieure, à la liberté de rester fidèle à soi-même, à l’audace de se réinventer sans jamais renier son parcours.

L’homme profondément humain.

Celui qui aime sa famille, protège les siens, respecte ses amis et marche avec loyauté.





Aujourd’hui, tu choisis un nouveau chemin.

Tu recommences, encore une fois, avec courage et conviction.

Je voulais simplement te rendre hommage.

Te dire bonne chance, grand frère.

Bonne chance, cher ami.

Inch’Allah, cette nouvelle aventure sera à la hauteur de l’homme que tu es :

Mchangama Oubeid Athouman