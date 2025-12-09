Azali Assoumani, les Comores et la dialecte du pouvoir. Quand Azali accède au pouvoir en 1999, l’Union des Comores est à un point de rupture. L’île d’

L'histoire politique récente des Comores peut difficilement être pensée sans la trajectoire d'Azali Assoumani, personnage dont la carrière réunit paradoxalement deux postures que les sciences politiques aiment opposer : celle du stabilisateur institutionnel et celle du chef critiqué pour l'extension de son influence. Comprendre cette dualité suppose de replacer les événements dans la longue durée, en tenant compte des cycles de crises, de compromis et de modernisation qui ont façonné l'archipel depuis la fin des années 1990.





1. 1999–2006 : Le premier Azali, l’architecte du compromis





Quand Azali accède au pouvoir en 1999, l’Union des Comores est à un point de rupture. L’île d’Anjouan, suivie par Mohéli était en sécession en 1997 portant un risque de fragmentation durable. Le premier mérite politique d’Azali, souvent sous-estimé par ses détracteurs, fut d’entrer dans une logique de négociation prolongée, parfois brutale, avec les forces séparatistes. Ces trois années de discussions mènent à l’Accord de Fomboni en 2001, fondateur du système de la tournante.





Il est intéressant de noter que cet accord, d’abord jugé comme une « trahison », sera réévalué plus tard comme la matrice de la stabilité inter-îles retrouvée, rappelant ce principe sociologique fondamental : l’institution aujourd’hui évidente est souvent née dans la polémique d’hier.





Durant ce premier mandat, Azali accompagne aussi une véritable ouverture économique et administrative perceptible avec l'arrivée de la téléphonie mobile, modernisation de l’aéroport, multiplication des établissements bancaires, intégration des athlètes mahorais dans les jeux des îles, institutionnalisation de l’ORTC. Autant de gestes qui cherchent à ancrer un État encore fragile dans la mondialisation naissante.





Enfin, son geste de 2006 — céder le pouvoir conformément à la Constitution — constitue un moment rare dans une région où la continuité du pouvoir l’emporte souvent sur la régularité institutionnelle. Ce passage de relais vers Sambi, puis la poursuite de la tournante avec Ikililou, installent l’idée que le système de Fomboni fonctionne.





2. Le retour de 2016 : un chef transformé ou un homme du même système ?





Lorsqu’Azali revient en 2016, il revient dans un pays différent, mais surtout en homme différent. Quinze années d’observation ont transformé son rapport au pouvoir. Ce retour n’est pas celui d’un chef nostalgique, mais d’un stratège qui a observé, appris, intégré.





La fracture interne de son propre camp – la scission du parti CRC donnant naissance à RADHI – témoigne d’une réalité profonde : Azali est un leader qui cristallise autant les loyautés que les oppositions, souvent à l’intérieur même de son camp. La réorganisation du second tour partiel de 2016, événement inédit dans l’histoire politique du pays, aurait pu fragiliser sa légitimité. Au contraire, il en sort renforcé, avec un score consolidé.





3. L’ambition de 2016 : modernisation contre impatience collective





Le deuxième Azali arrive avec une vision : bâtir des infrastructures d’État. Le projet de l’hôpital El-Maarouf, conduit contre les réticences de plusieurs partenaires, est emblématique d’une forme de volontarisme qui traverse les grands modernisateurs politiques : la conviction que certains choix relèvent de la nécessité et non du consensus.





De même, il hérite d’un pays qui, pour nombre de Comoriens, semblait enlisé dans une routine de discours sans effets. Routes, électricité, eau : il entreprend de reconstruire sur les trois îles, dans un geste symbolique affirmant la continuité de l’Union.





Cette logique de rattrapage structurel explique en partie la crispation qui suit : plus une société est marquée par l’attente, plus l’impatience devient politique.





4. La révision constitutionnelle de 2018 : perpétuation du pouvoir ou modernisation institutionnelle ?





Le débat sur la révision de 2018 est au cœur du malentendu actuel. Et pourtant, l’article 52 de la Constitution révisée auparavant par Sambi sans aucun bruit introduit le principe du deuxième mandat consécutif possible pour une même île, offrant aux dirigeants efficaces la possibilité de poursuivre leurs chantiers.





Les opposants d'Azali y voient une stratégie d’auto-prolongation là où on peut y lire une adaptation pragmatique du système de Fomboni à un pays en quête de stabilité durable.





La vérité politique se situe souvent entre ces deux lectures. C'est là où on peut regretter la récente et rare sortie médiatique de Ikililou Dhoinine ancien Chef d'État.





Ce qui est certain, c’est que la tournante, pensée à une époque de fragmentation, se heurte désormais à un pays qui aspire davantage à la performance politique qu’à l’équilibre ethno-territorial. C’est là toute la tension : faut-il maintenir un système garant de paix symbolique ou s’orienter vers un système garant de continuité institutionnelle ? Soyons sincères entre nous mêmes : les 10 années fusionnées Sambi-Ikililou ont apporté très peu de résultats au peuple comorien, moins encore à Anjouan pour l'un et à Mohéli pour l'autre. Pensons à notre vrai avenir.





5. Quel est le problème aujourd’hui ?





Le principal défi n’est peut-être ni Azali lui-même, ni la révision, mais la difficulté des élites comoriennes à stabiliser leurs alliances. Chaque avancée institutionnelle semble immédiatement suivie d’une recomposition politique majeure. L’impatience des acteurs — souvent nourrie par des ambitions personnelles ou des perceptions locales d’injustice — crée des ruptures là où l’État exige de la cohérence. En somme, le problème n’est pas l’homme mais la structure, et le rapport complexe entre gouvernants, gouvernés et héritages institutionnels.





6. Quelles Conclusions alors ?





Azali Assoumani incarne la trajectoire paradoxale des Comores, celle d’un pays qui a trouvé en lui, à deux époques différentes, un stabilisateur, un négociateur, puis un modernisateur. Or c'est ce même pays qui peine toujours à accepter la durée comme élément structurant de la réussite étatique. Pourquoi ce refus ? Peut-être pour des ambitions singulières privilégiant l'égo et les logiques de l'instant T.





La tension actuelle — entre désir de changement et besoin de continuité — est le signe d’une démocratie jeune, traversée de mémoires contradictoires, où chaque réforme devient le théâtre d’une lutte pour la légitimité.





L’histoire retiendra en tout cas, et peut-être que le véritable enjeu n’était pas de savoir si Azali devait rester ou partir, mais de savoir comment un pays encore fragile pouvait transformer des ambitions individuelles en vision collective.





Abdoulatuf Bacar