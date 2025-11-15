Un homme tente de tuer sa femme : il est condamné à 8 mois de prison avec sursis ! Les faits se sont déroulés dans leur chambre. Les enfants présents.

VIOLENCE CONJUGALE / TENTATIVE DE FÉMINICIDE







Dans la nuit du 4 novembre 2025, Mohamed Anziza, originaire de Ouellah Mitsamiouli, a tenté d'assassiner sa femme, Fatima Oumouri, sous les yeux de leurs trois enfants.





Les faits se sont déroulés dans leur chambre. Les enfants présents dans la maison, il l’a frappée violemment aux épaules et à la tête. Selon Fatima, il aurait enroulé un câble USB autour de son cou. Il a voulu la traîner jusqu’à la forêt pour l’achever.





En chemin vers cette forêt, terrifiée et croyant que sa dernière heure était arrivée, Fatima a réussi à hurler le nom de sa petite sœur. Ce cri a alerté les voisins, qui sont intervenus et lui ont sauvé la vie.





Et pourtant… malgré cette tentative de meurtre, malgré les violences infligées devant ses enfants traumatisés, les audiences des 10 et 13 novembre 2025 ont abouti à un verdict scandaleux :





Mohamed Anziza a été condamné pour coups et blessures volontaires à 8 mois de prison avec sursis et à une amende de 100 000 FC.





Il est libre.





Il n’a jamais passé une seule nuit derrière les barreaux.





Comment protéger les victimes quand la justice elle-même minimise ce qu’elles ont vécu ?





Une femme presque assassinée ne devrait jamais vivre dans la peur de recroiser son agresseur.





Et des enfants qui ont vu leur père tenter de tuer leur mère méritent une protection totale, pas une justice indifférente.





Les violences conjugales sont réelles, graves, dévastatrices… mais trop souvent pas prises au sérieux.





La justice doit protéger, pas banaliser.





Chaque décision clémente renforce l’impunité.





Chaque agresseur laissé libre met une femme, et des enfants en danger.





Nous refusons de normaliser l’inacceptable.





Nous refusons de laisser passer un féminicide annoncé.





La justice doit agir.





La prison doit être la règle pour les agresseurs dangereux, pas l’exception.





Parce que la vie d’une femme et la sécurité de ses enfants valent infiniment plus que quelques mois de sursis.





Collectif HIMA