Un agent de la SONEDE violemment agressé !

COMMUNIQUÉ





Agression d’un agent de sécurité au sein de la SONEDE





La Direction Générale de la SONEDE informe l'opinion publique qu'un incident regrettable s'est produit ce matin au sein de ses locaux.





En effet, un de nos agents de sécurité a été violemment agressé par un individu qui tentait de forcer le passage au portail d’entrée. L’agresseur, muni d’un tournevis, a porté un coup à la tête de l’agent dans l’exercice de ses fonctions.





La SONEDE condamne fermement cet acte inacceptable et exprime tout son soutien à l’agent blessé, actuellement pris en charge pour recevoir les soins nécessaires. Une plainte a été déposée auprès des autorités compétentes afin que justice soit rendue.





La Direction rappelle que la sécurité de son personnel et de ses installations demeure une priorité absolue et appelle au respect des règles d’accès à ses sites.