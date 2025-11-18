Tragique accident de bus à Nioumakélé : Message de Belou

Ttragique accident de bus à Nioumakélé : Message de Belou

Le tragique accident de bus survenu à Nioumakélé a plongé notre Nation dans la douleur.

J’exprime ma profonde compassion aux familles endeuillées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés pris en charge par nos services de santé.

Je rends hommage au courage et au professionnalisme de nos pompiers, secouristes, gendarmes et personnels médicaux, ainsi qu’à la mobilisation exemplaire des civils qui se sont immédiatement portés volontaires pour aider et soutenir les victimes.

Leur solidarité honore notre pays. En ces moments si difficiles, la Nation reste unie, digne et mobilisée.

M. Youssoufa Mohamed Ali, Directeur de Cabinet du Président, chargé de la Défense

