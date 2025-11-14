Tanzanie : la présidente annonce l’ouverture d’une enquête sur les morts pendant les violences électorales

La présidente sortante a officiellement remporté l'élection présidentielle, contestée par l'opposition et des observateurs, avec près de 98% des voix.

Tanzanie : la présidente annonce l’ouverture d’une enquête sur les morts pendant les violences électorales

La présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a annoncé vendredi la création d'une commission d'enquête sur les personnes tuées lors des manifestations anti-pouvoir ayant éclaté en marge des élections législatives et présidentielles à la fin du mois dernier.

Se disant «profondément attristée» par «ceux qui ont perdu la vie lors des violences survenues le 29» octobre, jour du scrutin, Hassan a annoncé en ouvrant le parlement la création de la commission «afin d'examiner les événements et d'en déterminer la cause».

La présidente sortante a officiellement remporté l'élection présidentielle, contestée par l'opposition et des observateurs, avec près de 98% des voix.

Par Le Figaro avec AFP

