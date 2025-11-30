ONICOR : Abu Malha soupçonné d’avoir pris la fuite après un détournement présumé de fonds. Les sommes mises en cause auraient été allouées aux opérati



Libre Opinion : Un parfum de scandale entoure depuis plusieurs jours l’Office National d’Importation et de Commercialisation du Riz (ONICOR). Abu Malha, agent de l’institution, est au centre d’un dossier sensible portant sur un possible détournement de fonds publics. Selon nos informations, l’intéressé aurait quitté le pays en compagnie de son épouse, peu avant qu’il ne soit officiellement sollicité pour répondre aux questions de la justice. Un parfum de scandale entoure depuis plusieurs jours l’Office National d’Importation et de Commercialisation du Riz (ONICOR). Abu Malha, agent de l’institution, est au centre d’un dossier sensible portant sur un possible détournement de fonds publics. Selon nos informations, l’intéressé aurait quitté le pays en compagnie de son épouse, peu avant qu’il ne soit officiellement sollicité pour répondre aux questions de la justice.





Une disparition qui intrigue:





D’après des sources proches du dossier, Abu Malha aurait quitté le territoire de manière précipitée après avoir compris qu'il serait prochainement entendu dans le cadre d’une enquête portant sur des fonds destinés à l’achat du riz auprès des commerçants.





La soudaineté de son départ alimente la thèse d’une fuite organisée. Originaire de Mtsamdou Oichili, l’agent est désormais introuvable, et aucune déclaration officielle n’a pour l’instant été faite sur sa localisation exacte.





Des fonds destinés à l’approvisionnement en riz:





Les sommes mises en cause auraient été allouées aux opérations d’achat de riz, dans le cadre des missions régulières de l’ONICOR visant à garantir l’approvisionnement du pays. Leur disparition présumée constitue un signal d’alarme dans un secteur déjà marqué par des tensions récurrentes sur les stocks et les prix.





Questions autour d’une éventuelle complicité interne:





Si l’attention se porte principalement sur Abu Malha, l’affaire soulève également des interrogations sur de possibles complicités au sein de l’institution. Au cœur des spéculations, le nom de M. Aby Msa, supérieur hiérarchique direct de l’agent, revient fréquemment dans les discussions.





À ce stade, aucun élément officiel ne permet de confirmer une implication de M. Aby Msa, mais plusieurs observateurs estiment que l’ampleur présumée des fonds détournés rend improbable l’action d’un seul individu sans soutien interne.





Silence des autorités, pression de l’opinion:





Les autorités judiciaires n’ont encore publié aucune communication formelle sur l’évolution du dossier. Ce silence nourrit les interrogations de l’opinion publique, qui attend des éclaircissements rapides sur l’affaire. Les appels à la transparence se multiplient, d’autant que l’ONICOR gère un produit aussi sensible que le riz, au cœur des préoccupations économiques et sociales du pays.





Un dossier emblématique des défis de gouvernance:





Au-delà du cas individuel d’Abu Malha, cette affaire met en lumière les difficultés persistantes dans la gestion des fonds publics et les vulnérabilités dans les mécanismes de contrôle interne.





L’enjeu est double : restaurer la confiance des citoyens et assurer la crédibilité des institutions chargées de la sécurité alimentaire





Elhabib Ben Omar