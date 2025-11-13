Mariés le matin, divorcés le soir : Un phénomène déroutant qui s’installe dans le silence. Nous vivons dans une époque où tout doit être rapide, satis

Mariés le matin, divorcés le soir : réflexions sur l’éphémère d’un engagement sacré





Un phénomène déroutant qui s’installe dans le silence







Le divorce a toujours existé, mais ce qui surprend aujourd'hui, c'est la rapidité fulgurante avec laquelle certains mariages prennent fin. Il ne s'agit pas ici de comprendre les raisons profondes — sociologiques, économiques, psychologiques — mais de constater un fait social nouveau : des couples qui se séparent sans avoir réellement commencé à vivre ensemble.





Une anecdote l’illustre : en mars 2023, un voisin m’invite à son mariage prévu trois jours plus tard. Je décline car je voyage le lendemain pour dix jours. Quinze jours plus tard, j’apprends qu’il a déjà divorcé. À ma question : « Comment peut-on atteindre un mal insupportable en deux semaines ? », il répond : « Va l’épouser pour voir. » Une réponse qui révèle autant le désintérêt que l’absence d’explication.





Quand dix ans de relation tiennent plus longtemps qu’un mois de mariage





On peut sortir ensemble dix ans sans rupture, mais le mariage, censé stabiliser et renforcer le lien, ne tient parfois pas un mois. Cette contradiction interroge sur le sens du mariage contemporain. Il semble que la cérémonie fasse le mariage, mais que la vie fasse le divorce.





Une société où la rupture devient aussi instantanée que les relations





Nous vivons dans une époque où tout doit être rapide, satisfaisant, sans effort. Dès que la réalité contredit les attentes, même légèrement, le couple explose. Le divorce devient une réaction réflexe plutôt qu’un processus réfléchi.





La disparition du dialogue : divorcer sans s’expliquer





Ce qui frappe dans les divorces précoces, c’est l’absence de parole. On renonce à expliquer, à justifier, à dialoguer. Le divorce devient un geste administratif, presque banal, alors qu’il bouleverse des familles entières.





Le paradoxe du mariage aujourd’hui : un rêve collectif mais un engagement fragile





La société continue de célébrer le mariage, mais beaucoup semblent mal préparés à ce que le mariage implique réellement : patience, compromis, construction lente. Ce décalage crée un choc entre l’idéal célébré et la réalité vécue.





Le phénomène des divorces précoces n’est peut-être pas une crise du mariage, mais une crise du rapport à l’engagement. Une difficulté à habiter l’imparfait, à vivre l’amour dans sa réalité quotidienne. L’engagement demeure désiré, mais il semble devenir de plus en plus difficile à assumer.





Mistoihi Abdillahi