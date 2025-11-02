L’étiquette, la mémoire et la vérité. Quand la politique devient une haine d’homme, elle perd sa noblesse. Car la vraie politique, c’est de juger sur.

L’étiquette, la mémoire et la vérité







Continuer à coller au président Azali Assoumani l’étiquette de « militaire au pouvoir » n’a plus aucun sens. Ce cliché, répété sans nuance, relève davantage d’un réflexe politique que d’une analyse sérieuse. Car Azali en retour n’a pas repris le pouvoir par les armes, mais par les urnes ; d'abord en 2001, où il a été élu dans un contexte difficile ancré dans une crise séparatiste, puis à deux reprises pour une en un court temps : en 2016, il est revenu à la tête du pays par la voie démocratique, après un scrutin face à un pouvoir qu’il ne contrôlait pas. C’est un fait que nul ne peut nier. En 2019, il a mis en jeu son mandat dans des élections précipitées que certains ont boycottées et sur lesquelles ils fondent depuis leurs hostilités contre le pouvoir. Continuer à coller au président Azali Assoumani l’étiquette de « militaire au pouvoir » n’a plus aucun sens. Ce cliché, répété sans nuance, relève davantage d’un réflexe politique que d’une analyse sérieuse. Car Azali en retour n’a pas repris le pouvoir par les armes, mais par les urnes ; d'abord en 2001, où il a été élu dans un contexte difficile ancré dans une crise séparatiste, puis à deux reprises pour une en un court temps : en 2016, il est revenu à la tête du pays par la voie démocratique, après un scrutin face à un pouvoir qu’il ne contrôlait pas. C’est un fait que nul ne peut nier. En 2019, il a mis en jeu son mandat dans des élections précipitées que certains ont boycottées et sur lesquelles ils fondent depuis leurs hostilités contre le pouvoir.





Et pourtant, malgré cette légitimité électorale, ils persistent à le juger non pour ce qu’il fait, mais pour ce qu’il a été. Une contradiction d’autant plus flagrante que ces mêmes critiques n’ont aucun mal à saluer les régimes militaires ailleurs — en Égypte, au Sahel, ou récemment à Madagascar. Là-bas, les militaires sont des « patriotes », ici, alors qu'ils n'ont plus le pouvoir, on le leur attribue et ils deviennent des « dictateurs ». Deux poids, deux mesures dictés non par les principes, mais par les ressentiments.





Quand la politique devient une haine d’homme, elle perd sa noblesse. Car la vraie politique, c’est de juger sur les actes, sur les résultats, sur la vision — pas sur les rancunes.





Et sur ce terrain, je parle avec mon expérience. J’ai pris du recul, certes, mais sans jamais abandonner. J’ai été de ceux qui ont cru au retour d’Azali avant même que cela paraisse possible. Sous la supervision de Son Excellence l’Ambassadeur Souef Mohamed El-Amine, nous étions plusieurs jeunes — Msa Ali Djamal de Chézani, Abdou Katibou de Ntsaouéni, El-Marwane Souef de Mitsoudjé, et bien d’autres — regroupés sous la bannière des Amis d’Azali. Dès 2014, nous avons travaillé avec conviction, avec foi et énergie, pour préparer le retour d’un homme et d’une vision.





La campagne de 2015 (cette photo du 24 mai 2016 en dit long) fut une première dans notre histoire commune : une aventure politique menée avec cœur, avec le peu de moyens dont nous disposions, mais avec une détermination sans faille. Pourtant, malgré cet engagement sincère, malgré les sacrifices consentis, nous avons souvent été mis à l’écart, ignorés, voire boudés par ceux qui, aujourd’hui, profitent du fruit de cette victoire que nous avons aidé à bâtir. C’est une erreur de calcul du régime, une maladresse politique — mais cela ne remet pas en cause notre engagement ni notre lucidité, encore moins les projets réalisés depuis pour le pays.





Car notre combat n’a jamais été motivé par l’intérêt personnel, mais par la conviction qu’un pays ne se construit que dans la continuité et la vérité. Nous restons fiers d’avoir contribué, à notre manière, à cet édifice national. Et même si nous pouvons dénoncer certaines dérives, certaines injustices, certaines exclusions, nous devons aussi reconnaître ce qui a été réalisé. Beaucoup de chantiers, longtemps en suspens depuis 2006, ont enfin vu le jour. Des projets concrets, visibles, tangibles.





Reconnaître cela, ce n’est pas renoncer à ses convictions : c’est faire preuve d’honnêteté.





Car seule la vérité, même lorsqu’elle dérange, peut permettre à la politique de retrouver sa dignité.





Abdoulatuf Bacar