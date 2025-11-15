« L’émergence n’est pas un slogan, c’est une vision appuyée par une stratégie et un plan d’action ». Le Président a félicité les efforts réalisés, ave

Séminaire gouvernemental d’évaluation des performances ministérielles







Le vendredi 14 novembre 2025, son Excellence le Président AZALI Assoumani, a clôturé le séminaire consacré à l'évaluation des performances des ministères. Ce rendez-vous stratégique a permis de mesurer l'avancement des actions gouvernementales et d'assurer la mise en œuvre rigoureuse du Plan Comores Émergent.





Dans son discours, son Excellence le Président AZALI Assoumani souligné l’importance d’une administration efficace, capable de répondre aux attentes réelles de la population. Il a rappelé que l’évaluation régulière du travail ministériel n’est pas un exercice bureaucratique, mais un outil essentiel pour améliorer les services publics.





Le Chef de l’État a également insisté sur les priorités nationales : l’accès à l’eau, à l’énergie, l’amélioration de la nutrition, l’autonomisation des femmes et des jeunes, la protection contre le changement climatique, la justice, l’efficacité administrative et l’intégration de la diaspora.





Dans son discours, le Président a affirmé :





« L’émergence n’est pas un slogan, c’est une vision appuyée par une stratégie et un plan d’action. »

Il a également posé une question essentielle, au cœur du service public :





« Sommes-nous en train de faire ce que la population attend de nous ? »





Le Président a félicité les efforts réalisés, avec une progression notable de 6 % à 30 % d’exécution entre le 2ᵉ et le 3ᵉ trimestre, tout en affirmant que ces résultats doivent encore être améliorés et consolidés.





Dans son discours, il a rappelé la responsabilité collective du gouvernement :





« Personne ne développera notre pays à notre place. L’émergence des Comores est notre responsabilité pleine et entière." Beit-salam