Le DG de la SONELEC espère un chiffre d'affaires de 17 milliards en 2026. Pour sortir de l'impasse, la stratégie s'articule autour de plusieurs axes..



Le directeur général de la Sonelec, Moumini Soilihadine, a présenté lors d'une conférence de presse la feuille de route issue du forum national sur l'électricité.





Le diagnostic est sans appel : le pays a besoin de 254 gigawattheures par an pour fonctionner sans interruption, mais l'entreprise n'en produit que 150. "Il nous manque 104 gigawattheures pour alimenter le pays 24 heures sur 24", a-t-il reconnu, s'engageant à combler ce déficit d'ici le premier trimestre 2027.





Face aux critiques récurrentes sur les coupures, le responsable a tenu à clarifier la situation. "Ce ne sont pas des délestages, ce sont des déclenchements", a-t-il expliqué. En cause : un réseau vétuste géré "comme dans les années 1980" avec des interrupteurs manuels, qui provoque des arrêts de sécurité automatiques à la moindre panne.





Pour sortir de l'impasse, la stratégie s'articule autour de plusieurs axes. La Sonelec veut d'abord basculer vers les énergies renouvelables, passant de 16% à 60% de son mix énergétique, avec l'exploitation de la géothermie prévue dès 2030.





Sur le plan commercial, Moumini Soilihadine a annoncé la généralisation des compteurs prépayés "pour lutter contre la fraude et les impayés". Il prévoit d'en installer "y compris sur les bâtiments de l'administration publique", qui doit 1 milliard de francs pour 2024.





L'assainissement passe aussi par une restructuration des effectifs. Avec un sureffectif reconnu de 50%, la société compte lancer un plan de reconversion dès 2026. La dette s'élevant à 12 milliards de francs.





Le directeur général espère un résultat net positif dès fin 2026 et un chiffre d'affaires de 17 milliards. Un pari ambitieux pour une entreprise longtemps considérée comme le symbole des dysfonctionnements du service public comorien. ©CMM