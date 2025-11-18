La tribune de Bolero est un appel masqué à soutenir la mascarade de réconciliation lancée par Azali

À PROPOS DE L'APPEL À LA RECONCILIATION DE MR HAMADA MMADI BOLERO







Je me suis enfin décidé de lire sa tribune, après avoir été stimulé par la réaction de Mr Daoud Halifa, parue au journal La Gazette des Comores aujourd'hui.





En effet, Mr Daoud Halifa a essayé de donner plus d'echo et d'entrain à la tribune en question, en encourageant l'idée de base lancée par le Colonel Azali Assoumani à ses partisans sur l'ile de Ndzuani, qui a été reprise par son ex-conseiller diplomatique en la personne de Bolero, qui à juste titre fut également son premier ministre, après le premier coup d'Etat du 30 avril 1999 et a occupé plusieurs postes politiques sous les régimes successifs du Colonel.. C'est dire que l'homme en question qui se veut être réconciliateur aujourd'hui a participé au même titre que le Colonel Azali,





Houmeid Msaidie, Belou, Mohamed Daoud Kiki et tant d'autres....à toutes les bavures de ce régime directement ou indirectement. Il est en tout cas au moins comptable, sinon pourrait être jugé pour association de malfaiteurs contre les intérêts supérieurs du pays. Une fois que la justice populaire viendra, il devra y répondre de ses actes.





Maintenant s'agissant du fond de son texte, l'on ne peut qu'être surpris par le manque de profondeur aussi bien dans l'analyse de la situation qu'aux propositions avancées par l'ex-chef d'Etat par intérim sous la première dictature du Colonel Azali Assoumani.





En effet, lorsqu'on veut réconcilier, on ne peut être juge et partie; et il faut assumer sa part de responsabilité dans la déliquescence de notre Etat. Et donc, il faut avoir l'humilité et le courage de commencer par faire son mea-culpa et demander des excuses à la nation. Mais l'on sait que ce serait trop demander à celui qui a été décoré chevalier d'honneur par la France pour loyaux et bons services rendus en 2012 à Paris.





Sur le même pas que son inséparables Azali, l'orgueil est tellement démesuré qu'il se résout à nous balancer une tribune qui ne sera lue que par la grande opinion publique, alors qu'il aurait pu conseiller son ami Azali Assoumani à s'adresser à la nation pour lui dessiner les contours de son projet dit de réconciliation nationale et dans la même occasion faire son mea-culpa et demander des excuses à la nation et aux familles meurtries et endeuillées par son régime. C'est dans ce contexte que le Colonel pourrait libérer les prisonniers politiques et demander aux exilés politiques de renter au pays pour participer à un dialogue sincère et inclusif.





Par ailleurs, il faut aussi savoir que l'on ne peut parler de réconciliation sans vérité ni justice ni réparation. Et aucun de ces mots ne figurent dans la tribune de l'ancien SG de la COI Hamada Madi Bolero. Aucun mot à l'endroit de Fanou ni à aucune famille endeuillée. Aucun mot à l'endroit du peupe qui vit la misère de ce régime au quotidien sans hôpital, sans école digne, sans pouvoir d'achat, sans liberté pourtant garantie par notre constitution et les conventions internationales.





Enfin, le pire de la tribune de l'ancien directeur de Cabinet chargé de la défense, c'est lorsqu'il ose écrire ceci dans son paragraphe " un pacte national". Selon lui ce pacte doit être proposé par la dictature en place qui detient l'autorité publique et pire, il rajoute sans vergogne : "toutes les parties signataires s'engageraient à respecter le processus constitutionnel jusqu'au dernier tour de 2039". En gros, nous devons nous réconcilier en suivant les directives du régime et son agenda basé sur la constitution de 2018 dont nous contestons. Si cela n'est pas prendre les comoriens pour des ânes j'aimerais que l'on m'explique ce que cela veut dire.





En conclusion, la tribune de Bolero n'est plus ni moins qu'un appel masqué à soutenir la mascarade de réconciliation lancée par le régime. C'est un monologue entre Boléro et le Colonel Azali et l'opposition comorienne ne peut se sentir concerner. La lutte continue et nous exigeons le RESPECT DES ACCORDS DE FOMBONI ET LA PROCHAINE TOURNANTE QUI ECHOIT À L'ILE DE MOILI.





AMS (Paris)