La Ministre de la promotion du genre Mme Fatima AHAMADA en mission à l’UNESCO

Lors de la 43ᵉ session de la Conférence générale de l'UNESCO en Ouzbékistan, Madame la Ministre de la promotion du genre de la solidarité et de l'information, a tenu des rencontres clés pour soutenir son engagement en faveur de l'égalité des sexes et la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG).





Elle a notamment échangé avec Madame Begoña Lasagabaster, Directrice chargée du genre à l’UNESCO. Ces discussions ont porté sur des sujets essentiels, dont l’autonomisation des femmes et les mécanismes pour protéger leurs droits. Madame la Directrice chargé du genre à l'UNESCO a salué avec enthousiasme les avancées du gouvernement comorien dans la promotion du leadership féminin, réaffirmant l’appui constant de l’UNESCO aux efforts de la Ministre pour renforcer l’égalité et la sécurité des femmes aux Comores.





Par ailleurs, Madame Fatima AHAMADA a rencontré la Ministre ouzbèke chargée du genre. Ensemble, elles ont exploré des pistes concrètes de collaboration pour échanger sur les bonnes pratiques et développer des actions communes visant à intensifier la promotion du genre et la lutte contre les VBG dans leurs pays respectifs.





Ces initiatives traduisent la vision forte du Président de l’Union des Comores, Son Excellence Azali Assoumani, qui œuvre sans relâche pour bâtir une société inclusive où les femmes jouent un rôle central, non seulement dans le développement national, mais aussi sur la scène internationale.





