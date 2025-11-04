La France cherche à déléguer aux Comores la gestion du flux migratoire vers Mayotte

L'incohérence de la diplomatie Comorienne quand l'occupant devient formateur... Il est difficile de comprendre la logique de notre d...

L'incohérence de la diplomatie Comorienne quand l'occupant devient formateur...







Il est difficile de comprendre la logique de notre diplomatie lorsqu'on apprend qu'une délégation de militaires français séjourne actuellement aux Comores pour assurer une formation maritime destinée dit-on à renforcer la défense de nos frontières.





Comment ne pas s'interroger : depuis quand l'occupant d'une partie de notre territoire peut-il se présenter comme notre formateur en matière de défense nationale ? La France qui maintient son emprise sur Mayotte en violation du droit international et des résolutions de l'ONU, vient aujourd'hui nous apprendre comment protéger nos frontières maritimes. Quelle ironie !





C'est comme si on confiait au cambrioleur la maison qu'il a lui-même pillée. Nous ne sommes pas contre la coopération avec la France, loin de là. Les Comores ont besoin de partenariats sincères dans les différents domaines. Mais, accepter que l'armée française forme nos forces à «défendre» notre territoire, alors que cette même armée défend la présence française à Mayotte, c'est une faute politique grave et une atteinte à notre dignité nationale.





Derrière «cette coopération technique», se cache une manœuvre bien calculée : Les autorités françaises cherchent à déléguer aux Comores la gestion du flux migratoire vers Mayotte.





Depuis l'affaire des Congolais que les passeurs ont trompés en leur faisant croire qu'ils sont déjà arrivés sur Mayotte, la France s'inquiète. Elle veut que désormais Moroni fasse le sale boulot à sa place, bloquer, surveiller, intercepter pour protéger Mayotte, non pas les Comores.





Nos dirigeants doivent ouvrir les yeux. Cette formation n'est pas un cadeau, mais un piège diplomatique :

Elle vise à transformer les Comores en gardien du mur invisible que la France érige autour de Mayotte.





Il est temps que la diplomatie Comorienne retrouve sa cohérence et sa fierté. Coopérer oui, se soumettre non.





Et surtout ne pas oublier que tant que Mayotte, restera occupée, aucune relation militaire «amicale» ne pourra être honnête, ni équilibrée.





Daoud Halifa