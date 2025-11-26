La boxe comorienne en deuil

Le Président de la Fédération Comorienne de Boxe, Loukman Azali, présente en son nom propre, au nom du bureau de la FCB

La boxe comorienne en deuil


La boxe comorienne en deuil

La famille de la boxe comorienne vient de perdre l’un de ses coachs les plus dynamiques et engagés pour le développement de la discipline. Moussa Ali Mnemoi est décédé ce mercredi et sera inhumé le même jour dans son village natal de Dzahadjou Badjini.

Le Président de la Fédération Comorienne de Boxe, Loukman Azali, présente en son nom propre, au nom du bureau de la FCB et de l’ensemble de la famille de la boxe comorienne, ses condoléances les plus attristées à la famille de Coach Moussa Ali Mnemoi, ainsi qu’à toute la localité de Dzahadjou Badjini.

Coach Moussa Ali Mnemoi était animateur dans le cadre du projet de boxe éducative en milieu scolaire. Il comptait parmi les coachs les plus ponctuels, passionnés et dévoués à la transmission de son savoir aux enfants, tout en cultivant chez eux la cohésion, la confiance en soi et la bonne santé.

Que la terre lui soit légère. Que Dieu, le Tout-Puissant, lui pardonne ses péchés et l’accueille dans Son immense paradis. Amen !

Fédération comorienne de boxe

