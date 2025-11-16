Des migrants dont des enfants abandonnés au Commissariat Central de Moroni

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 16 novembre 2025 2025-11-16T10:04:00+01:00 Modifier ce post

Depuis quelques mois, on constate une arrivée massive à Ngazidja de migrants venus d’Afrique de l’Est notamment des congolais. Vendredi dern...


Depuis quelques mois, on constate une arrivée massive à Ngazidja de migrants venus d’Afrique de l’Est notamment des congolais. Vendredi dernier, 73 migrants ont débarqué à Salimani dans le Hambou en Grande-comore. 

Les autorités comoriennes semblent dépasser par l’ampleur du phénomène. D’après le journaliste Abdou Moustoifa, ces migrants ont été transférés de Salimani au Commissariat Central de Moroni :

« Les 73 migrants dont 15 enfants, tous échoués à Salimani, vendredi, seraient abandonnés au commissariat central de Moroni depuis maintenant deux jours, sans assistance des autorités. Ce sont les policiers eux-mêmes qui cotisent pour leur donner à manger. Dans ce contingent, on y retrouve des Burundais, Tanzaniens, Rwandais et des Congolais. »

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières