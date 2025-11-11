Comores : Entre souveraineté proclamée et dépendance assumée.Cette journée, désormais érigée en « journée Mahoraise » ,se veut un rappel de mémoire.

Comores, entre souveraineté proclamée et dépendance assumée







Je suis issu d'un bourg qui, souvent on l'oublie fût la cheville ouvrière de l'indépendance, certainement pas par les discours, mais par l'action du parti blanc incarné par feu Mouzaoir Abdallah ( paix à son âme). Je suis issu d'un bourg qui, souvent on l'oublie fût la cheville ouvrière de l'indépendance, certainement pas par les discours, mais par l'action du parti blanc incarné par feu Mouzaoir Abdallah ( paix à son âme).





Car en réalité au delà des illustres reconnus par l'histoire, Mkazi, ma ville, son action dans la conquête de l'indépendance a été déterminante.





Plusieurs personnes de cette « ville » y ont laissé leur vies, suite aux tortures infligées par les forces coloniales.





Bref, puisqu'on s'apprête à célébrer le 12 novembre, qui est la date d'admission des Comores à l'ONU , date qui consacre donc la reconnaissance internationale et par extension, sa souveraineté.





Cette journée, désormais érigée en « journée Mahoraise » ,se veut un rappel de mémoire nationale : Mayotte est et demeure Comorienne.





Pourtant, derrière ce rituel patriotique, une autre réalité s'impose, moins glorieuse et plus dérangeante. Celle d'une souveraineté affaiblie, souvent contournée, parfois symbolique.





Sur le plan du droit international, la position des Comores est légitime et largement soutenue par les résolutions successives des nations unies et l'union Africaine.





Lesquelles rappellent l'intangibilité des frontières héritées de la décolonisation ( résolution 1514 ( XV) de 1960 ,puis 2625 ( XXV) de 1970, juridiquement , la revendications Comorienne est fondée…





Mais, politiquement, elle semble vidée de substance. Car, comment réclamer la restitution d'un territoire tout en entretenant une relation quasi tutélaire avec la puissance qui l'administre ?





Comment défendre la souveraineté nationale alors que les symboles de cette indépendance sont tous les jours affaiblis par la complaisance diplomatique ? Le rôle et la posture des ambassadeurs de France aux Comores illustre parfaitement cette contradiction.





Leurs déplacements officiels souvent organisés avec la logistique d'un chef d'Etat en tournée, s'étendent sur l'ensemble des îles.





Ils tiennent des réunions publiques, inaugurent des projets, s'adressent directement à la population, autant d'actes qui, dans la pratique dépassent largement le cadre de la représentation bilatérale.





Or, aucun autre ambassadeur accrédité n'adopte une telle présence sur notre territoire.





Ce privilège de fait confère une visibilité et une influence qui, rappellent dans l'imaginaire collectif le temps d'un commissaire colonial. Et pourtant, aucune réaction officielle , aucun rappel à l'ordre n'émane des autorités Comoriennes.





Pire encore, ces discours sont souvent accompagnés de discours de gratitude et de promesses de coopération renforcée. On pourrait y avoir un pragmatisme diplomatique, mais souvent une dépendance institutionnelle.





Les accords multisectoriels conclus depuis l'indépendance, qu'ils soient économiques , militaires, migratoires ou sanitaires, traduisent une relation asymétrique, où la souveraineté proclamée se heurte à la réalité d'une tutelle consentie.





Les juristes parlent parfois d'une souveraineté limitée, lorsque l'Etat, bien que reconnu indépendant ne maîtrise pas de ses choix surtout stratégiques.





Dans notre cas, cette limite ne se manifeste pas non pas par contrainte explicite, mais par habitude, résignation et silence officiel.





La journée Mahoraise devrait être l'occasion de réaffirmer non pas seulement par les mots, mais par les actes , le sens profond de notre indépendance.





Car, célébrer notre souveraineté tout en tolérant son effritement, revient à transformer notre histoire en simple décor diplomatique.





L'heure n'est plus aux symboles, mais à la cohérence : celle d'un État qui sait que sa dignité internationale se mesure moins à la rigueur de ses commémorations qu'a la fermeté avec laquelle, il fait respecter le sens même de sa souveraineté.





Daoud Halifa