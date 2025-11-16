Clarification sur le rôle de la commissaire générale au plan, Madame Najda Said Abdallah. Cependant, ses propos semblent confondre les rôles et les re









‎Il est important de préciser que le commissariat général au plan n’évalue pas les ministres eux-mêmes, mais plutôt les Plan de Travail Annuel (PTA) qui sont établis entre chaque ministère et le commissariat. Chaque ministère dispose d’un Point Focal au sein du commissariat pour garantir un échange d’informations efficace. Ainsi, l’évaluation menée par le commissaire général ne porte aucunement sur les ministres, mais uniquement sur les résultats des PTA qu’ils ont élaborés.





‎La fonction de suivi et d’évaluation du commissariat général est essentielle. Avant toute évaluation, une multitude d’informations est collectée quotidiennement. Il est donc réducteur de réduire ce processus à de simples entretiens. Ce suivi détaillé vise à garantir une bonne mise en œuvre des politiques et des actions gouvernementales, aspect crucial qui a souvent fait défaut dans notre système précédent.





‎Les compétences de Najda Said Abdallah





‎Il est également vital de souligner le parcours et l’engagement de Madame Najda Said Abdallah. En tant que femme politique dotée d’une solide expérience comme cadre supérieur dans des institutions clés et secrétaire général au sein d’un ministère, elle démontre des compétences reconnues et un sérieux engagement pour le développement de notre pays. Ses qualifications et son expérience ne font pas de doute et contribuent grandement à la réussite des missions qui lui sont confiées.





‎En conclusion, je demande à Ben Omar Elhabib de revoir ses critiques à la lumière de ces précisions sur le rôle du commissariat général au plan. Il est essentiel d’engager un dialogue constructif qui reconnaisse le travail considérable accompli par la commissaire générale et son équipe. La critique fondée sur une compréhension claire des rôles et responsabilités est indispensable pour avancer ensemble dans la quête d’un développement durable et efficace pour notre nation.





‎DAMAS