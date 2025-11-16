Bonne nouvelle pour l'international comorien Rafiki Saïd

Bonne nouvelle pour l'international comorien Rafiki Saïd. Convoqué par les Comores pour disputer deux matchs amicaux contre la Namibie en ce mois de n

Bonne nouvelle pour l'international comorien Rafiki Saïd

Rafiki Saïd a dû déclarer forfait pour les deux amicaux de sa sélection.

Convoqué par les Comores pour disputer deux matchs amicaux contre la Namibie en ce mois de novembre, Rafiki Saïd a finalement dû déclarer forfait en raison d’une blessure.

La communication a été faite le 10 novembre dernier par la sélection comorienne. Le joueur du Standard a été remplacé numériquement par Aymeric Ahmed, milieu du club français de la Berrichonne de Châteauroux.

Selon nos informations, le Rouche souffre d’une petite blessure au fessier mais devrait reprendre l’entraînement, ce lundi 17 novembre ou bien le lendemain, avec le Standard. Vendredi, les Rouches reçoivent Zulte Waregem, en match d’ouverture de 15e journée de la Jupiler Pro League. ©Le Soir

