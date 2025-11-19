Azali : "Nos pensées et nos prières accompagnent les familles endeuillées Qu’Allah accorde Sa miséricorde aux victimes et guérisse les blessés". Ces n

Son Excellence le Président AZALI Assoumani a inauguré les pistes rurales à Tsembehou. Cette cérémonie s’est tenue dans un climat de deuil national, suite au tragique accident survenu à Adda. Son Excellence le Président AZALI Assoumani a inauguré les pistes rurales à Tsembehou. Cette cérémonie s’est tenue dans un climat de deuil national, suite au tragique accident survenu à Adda.





"Nos pensées et nos prières accompagnent les familles endeuillées. Qu’Allah accorde Sa miséricorde aux victimes et guérisse les blessés."





Ces nouvelles infrastructures sont bien plus que de simples routes :





Ce sont des voies de vie,

Des leviers de développement,

Des instruments d’espoir pour les agriculteurs, femmes entrepreneures, jeunes et familles rurales.





Elles s’inscrivent pleinement dans la vision du Plan Comores Émergent (PCE) et du Plan National d’Investissement Agricole, qui visent à moderniser les filières, renforcer les chaînes de valeur et rendre nos agriculteurs plus compétitifs, notamment sur les marchés de la ZLECAF et de l’OMC.





1,372 milliard KMF investis

12 localités désenclavées

45 000 habitants impactés

Nouvelles zones de production ouvertes durablement.





Le Président a salué l’appui de la France, et de la Coopération française, à travers l’AFD et Expertise France, dont le partenariat solide a rendu ces réalisations possibles.

Des actions complémentaires sont déjà en cours via le projet AFIDEV :





Construction de citernes, distribution de kits d’irrigation

Reboisement, modernisation des équipements de transformation

Mécanisation via les CRDE

Renforcement de la traçabilité et du contrôle qualité

Lancement du Laboratoire National de Santé Végétale





Toutes ces initiatives démontrent l’ambition d’un modèle rural comorien moderne, créateur d’emplois et inclusif, donnant toute sa place aux femmes et aux jeunes. « Les pistes que nous inaugurons aujourd’hui symbolisent un pays qui avance, un gouvernement qui agit et un avenir qui s’ouvre. » Beit-salam