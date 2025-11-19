Azali : "Nos pensées et nos prières accompagnent les familles endeuillées"

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 19 novembre 2025 2025-11-19T19:18:00+01:00 Modifier ce post

Azali : "Nos pensées et nos prières accompagnent les familles endeuillées Qu’Allah accorde Sa miséricorde aux victimes et guérisse les blessés". Ces n

Inauguration des pistes agricoles à Anjouan – 18 novembre 2025


Azali : "Nos pensées et nos prières accompagnent les familles endeuillées"

Son Excellence le Président AZALI Assoumani a inauguré les pistes rurales à Tsembehou. Cette cérémonie s’est tenue dans un climat de deuil national, suite au tragique accident survenu à Adda.

"Nos pensées et nos prières accompagnent les familles endeuillées. Qu’Allah accorde Sa miséricorde aux victimes et guérisse les blessés."

Ces nouvelles infrastructures sont bien plus que de simples routes :

  • Ce sont des voies de vie,
  • Des leviers de développement,
  • Des instruments d’espoir pour les agriculteurs, femmes entrepreneures, jeunes et familles rurales.

Elles s’inscrivent pleinement dans la vision du Plan Comores Émergent (PCE) et du Plan National d’Investissement Agricole, qui visent à moderniser les filières, renforcer les chaînes de valeur et rendre nos agriculteurs plus compétitifs, notamment sur les marchés de la ZLECAF et de l’OMC.

  • 1,372 milliard KMF investis
  • 12 localités désenclavées
  • 45 000 habitants impactés
  • Nouvelles zones de production ouvertes durablement.

Le Président a salué l’appui de la France, et de la Coopération française, à travers l’AFD et Expertise France, dont le partenariat solide a rendu ces réalisations possibles.
Des actions complémentaires sont déjà en cours via le projet AFIDEV :

  • Construction de citernes, distribution de kits d’irrigation
  • Reboisement, modernisation des équipements de transformation
  • Mécanisation via les CRDE
  • Renforcement de la traçabilité et du contrôle qualité
  • Lancement du Laboratoire National de Santé Végétale

Toutes ces initiatives démontrent l’ambition d’un modèle rural comorien moderne, créateur d’emplois et inclusif, donnant toute sa place aux femmes et aux jeunes. « Les pistes que nous inaugurons aujourd’hui symbolisent un pays qui avance, un gouvernement qui agit et un avenir qui s’ouvre. » Beit-salam

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières