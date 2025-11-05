Afrique : Quand la jeunesse réclame la place des anciens entre renouveau et risque d’improvisation politique.De plus en plus, des jeunes militants..

Depuis quelques années, un vent de changement souffle sur le continent africain. Dans plusieurs pays, une partie de la jeunesse, souvent instruite et connectée, réclame une rupture avec la vieille garde politique. Ce mouvement prône le renouvellement générationnel, accusant les anciens dirigeants d'avoir échoué à transformer les richesses africaines en prospérité partagée.





Mais derrière ce cri légitime pour le changement, se cache une question essentielle : le renouveau doit-il se faire au prix de l’expérience ?





Le malaise entre générations





De plus en plus, des jeunes militants, cadres de partis et acteurs de la société civile appellent à la mise en retrait des hommes d’expérience, ces figures politiques qui ont souvent consacré plusieurs décennies à la gestion publique et à la construction des institutions.





Ils sont accusés d’avoir trop longtemps monopolisé le pouvoir, d’être dépassés par les enjeux contemporains, ou encore de bloquer l’émergence d’une nouvelle élite.





Cependant, cette volonté de rupture prend parfois une tournure radicale, où l’âge ou la longévité politique deviennent un motif d’exclusion, indépendamment de la compétence, de la sagesse et de la connaissance du terrain.





La montée d’une élite académique sans vécu politique





On assiste ainsi à la montée d’une nouvelle génération d’acteurs politiques, souvent armés de diplômes prestigieux, de discours modernes, et d’une présence forte sur les réseaux sociaux.









La gouvernance d’un État ou la gestion d’une collectivité ne s’improvise pas. Les diplômes forment l’esprit, certes, mais le terrain forge la sagesse, et l’expérience enseigne les réalités humaines et sociales qu’aucune université ne peut transmettre.





Le véritable défi : la cohabitation constructive





L’Afrique n’a pas besoin d’une guerre de générations, mais d’une alliance entre le savoir et l’expérience.





Les jeunes peuvent apporter l’innovation, la maîtrise des nouvelles technologies, une autre vision du monde.





Les anciens, eux, portent la mémoire des luttes, la connaissance des institutions, et une vision plus enracinée dans les réalités du peuple.





L’avenir de l’Afrique se construira lorsque les anciens accepteront de guider sans dominer, et que les jeunes accepteront d’apprendre avant de gouverner





Conclusion : la sagesse du pont entre les âges





L’Afrique ne gagnera pas en effaçant une génération pour en imposer une autre.





Elle gagnera lorsque chaque génération comprendra que le progrès n’est pas une question d’âge, mais de compétence, d’intégrité et de vision partagée.





La véritable révolution n’est pas celle qui écarte les anciens, mais celle qui unit les forces de l’expérience et de la jeunesse au service du bien commun.



