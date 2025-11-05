Affaire Onicor : un collectif de commerçants du secteur privé reçu par le ministère de l’économie !

Affaire Onicor : un collectif de commerçants du secteur privé reçu par le ministère de l’économie !

Le ministère de l’Économie a reçu, ce mardi après-midi, un collectif de commerçants du secteur privé réclamant le paiement des dettes contractées par la société Onicor. 

À l’issue des échanges, les deux parties ont convenu de la mise en place d’une commission mixte chargée de suivre le dossier et de faciliter les démarches nécessaires en vue d’un accord satisfaisant pour tous. Ortc

