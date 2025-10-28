Voici la composition du nouveau gouvernement dirigé par Herintsalama Rajaonarivelo

Voici la composition du nouveau gouvernement dirigé par Herintsalama Rajaonarivelo

Les membres du Gouvernement de la Refondation, dirigé par le Premier ministre Herintsalama Rajaonarivelo :

  1. Ministre d'Etat auprès de la Présidence en charge de la Refondation : Hanitriniaina Razafimanantsoa
  2. Ministre des Forces armées : General de division Élie Razafitômbo
  3. Ministre des Affaires étrangères : Christine Razanamahasoa
  4. Garde des Sceaux, Ministre de la Justice : Fanirisoa Ernaivo
  5. Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation : Hanitra Velonjara Tiaray Rakotonandrasana
  6. Ministre de l'Economie et des Finances : Ramiarison Herinjatovo Aimé
  7. Ministre de la Sécurité publique : Inspecteur général de police Eric Michel Wouli Soumah Idrissa
  8. Ministre de l'Aménagement du territoire et des Services fonciers : Gal de division Lylison René de Rolland
  9. Ministre de la Santé publique : Monira Managna
  10. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique : Ndaohialy Manda-Vy Ravonimanantsoa
  11. Ministre de l'Education nationale : Hanitriniaina Elys Karena
  12. Ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle : Antonio Tsilefa
  13. Ministre de l'Agriculture et de l'Elevage : José Nirina Rasatarimanana
  14. Ministre de l'Industrialisation et du Développement du secteur privé : Andriniaina Rasoarahona
  15. Ministre du Commerce et de la Consommation : Michela Haingotiana Angèle Andriamadison
  16. Ministre du travail de l'emploi et de la fonction publique : Florent Soatiana Betty Léonne
  17. Ministre des Transports et de la Météorologie : Juste Crescent Raharisone
  18. Ministre de l'Energie et des Hydrocarbures : Jurice Ny Ando Ralitera
  19. Ministre des Mines et des Ressources stratégiques : Carl Andriamparany
  20. Ministre des Travaux publics : Henri Jacob Razafindrianarivo
  21. Ministre de la Pêche et de l'Economie bleue : Chan Kit Waye Jaco
  22. Ministre de l'Environnement et du Développement durable : Michaël Manesimanana Rafanomezantsoa
  23. Ministre du Tourisme et de l'Artisanat : Lucie Vololoniaina
  24. Minisitre de l'Eau, de l'Assanissement et de l'Hygiène : Minosoa Anjaratiana Elia Razafiniaina
  25. Ministre du Ministère du développement numérique, de la transformation digitale, des postes et des télécommunications : Mahefa Andriamampiadana
  26. Ministre de la Population et de la Solidarité : Sydonie Raharinina
  27. Ministre de la Jeunesse et des Sports : Alain Désiré Rasambany
  28. Ministre de la Communication et de la Culture : O'Gascar Fenosoa Mandrindrarivony
  29. Ministre délégué chargé de la Gendarmerie nationale : Général de division Marima Bama

