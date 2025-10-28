Voici la composition du nouveau gouvernement dirigé par Herintsalama Rajaonarivelo. Les membres du Gouvernement de la Refondation, dirigé par le Premi
Les membres du Gouvernement de la Refondation, dirigé par le Premier ministre Herintsalama Rajaonarivelo :
- Ministre d'Etat auprès de la Présidence en charge de la Refondation : Hanitriniaina Razafimanantsoa
- Ministre des Forces armées : General de division Élie Razafitômbo
- Ministre des Affaires étrangères : Christine Razanamahasoa
- Garde des Sceaux, Ministre de la Justice : Fanirisoa Ernaivo
- Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation : Hanitra Velonjara Tiaray Rakotonandrasana
- Ministre de l'Economie et des Finances : Ramiarison Herinjatovo Aimé
- Ministre de la Sécurité publique : Inspecteur général de police Eric Michel Wouli Soumah Idrissa
- Ministre de l'Aménagement du territoire et des Services fonciers : Gal de division Lylison René de Rolland
- Ministre de la Santé publique : Monira Managna
- Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique : Ndaohialy Manda-Vy Ravonimanantsoa
- Ministre de l'Education nationale : Hanitriniaina Elys Karena
- Ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle : Antonio Tsilefa
- Ministre de l'Agriculture et de l'Elevage : José Nirina Rasatarimanana
- Ministre de l'Industrialisation et du Développement du secteur privé : Andriniaina Rasoarahona
- Ministre du Commerce et de la Consommation : Michela Haingotiana Angèle Andriamadison
- Ministre du travail de l'emploi et de la fonction publique : Florent Soatiana Betty Léonne
- Ministre des Transports et de la Météorologie : Juste Crescent Raharisone
- Ministre de l'Energie et des Hydrocarbures : Jurice Ny Ando Ralitera
- Ministre des Mines et des Ressources stratégiques : Carl Andriamparany
- Ministre des Travaux publics : Henri Jacob Razafindrianarivo
- Ministre de la Pêche et de l'Economie bleue : Chan Kit Waye Jaco
- Ministre de l'Environnement et du Développement durable : Michaël Manesimanana Rafanomezantsoa
- Ministre du Tourisme et de l'Artisanat : Lucie Vololoniaina
- Minisitre de l'Eau, de l'Assanissement et de l'Hygiène : Minosoa Anjaratiana Elia Razafiniaina
- Ministre du Ministère du développement numérique, de la transformation digitale, des postes et des télécommunications : Mahefa Andriamampiadana
- Ministre de la Population et de la Solidarité : Sydonie Raharinina
- Ministre de la Jeunesse et des Sports : Alain Désiré Rasambany
- Ministre de la Communication et de la Culture : O'Gascar Fenosoa Mandrindrarivony
- Ministre délégué chargé de la Gendarmerie nationale : Général de division Marima Bama
