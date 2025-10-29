Vague d’émotion en Seine-Saint-Denis : Zaïnaba Saïd-Anzum emportée par un AVC à 45 ans

Vague d'émotion en Seine-Saint-Denis : Zaïnaba Saïd-Anzum emportée par un AVC à 45 ans. Conseillère départementale déléguée aux sports, maire-adjointe

Zaïnaba Saïd-Anzum, conseillère départementale et maire-adjointe à La Courneuve, a été emportée par un AVC à 45 ans

Vague d’émotion en Seine-Saint-Denis : Zaïnaba Saïd-Anzum emportée par un AVC à 45 ans

Conseillère départementale déléguée aux sports, maire-adjointe à La Courneuve et mère de trois enfants, Zaïnaba Saïd-Anzum est décédée dans la nuit de lundi à mardi à l’âge de 45 ans. Elle était une proche de Stéphane Troussel, le président socialiste du Département.

Les hommages venus de tous les bords se sont multipliés ce mardi à l’annonce, dans la journée, du décès de Zaïnaba Saïd-Anzum. Cette militante d’origine comorienne était engagée au Parti socialiste depuis 2008 en Seine-Saint-Denis. Elle était conseillère départementale déléguée aux sports et adjointe au maire à La Courneuve, chargée de la santé. Mariée et mère de trois enfants, elle est décédée à l’âge de 45 ans dans la nuit de lundi à mardi, des suites d’un AVC.

« Je suis personnellement particulièrement dévasté par cette perte car je connaissais Zaïnaba de longue date », a réagi Stéphane Troussel (PS), le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Zaïnaba Saïd-Anzum a été sa suppléante aux élections départementales de 2011 avant de former avec lui un binôme aux scrutins suivants, en 2015 et 2021. « Elle était une femme formidable, tellement sincère dans ses convictions et son engagement, poursuit-il. Elle laisse la trace d’une femme droite et forte. Elle était de celles qui ne se résignent pas face aux injustices. »

Gilles Poux (PCF), le maire de La Courneuve, salue celle qui était adjointe dans son équipe depuis 2014 : « C’était quelqu’un de sérieux avec qui on avait des relations de travail honnêtes, relève-t-il. Elle menait avec détermination et dévouement son mandat. »

« Je garderai le souvenir d’une femme attachante, bienveillante, humble, souriante, profondément animée par de fortes convictions de justice sociale, de respect et de dignité », a écrit de son côté sur ses réseaux sociaux Azzédine Taïbi (DVG), le maire de Stains. « Sa disparition si jeune plonge tout le monde dans la stupeur », a réagi le sénateur et ancien maire du Bourget Vincent Capo-Canellas (UDI). Aude Lagarde (UDI), la maire de Drancy, a également fait part de sa tristesse : « Au-delà de nos divergences politiques, nous partagions l’ambition d’un sport inclusif, sans distinction. » Quentin Gesell (DVD), le maire de Dugny, salue quant à lui « une femme de terrain, investie, proche des habitants et toujours attentive aux réalités locales ». Par LeParisien

