Signature formelle d’une nouvelle aide budgétaire de la France pour l’année 2025

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 07 octobre 2025 2025-10-07T19:38:00+02:00 Modifier ce post

Signature formelle d’une nouvelle aide budgétaire de la France pour l’année 2025. Par cette nouvelle concrétisation de leur partenariat, le gouverneme

Signature formelle d’une nouvelle aide budgétaire de la France pour l’année 2025

Le Ministre des Finances, du Budget et du Secteur Bancaire, M. IBRAHIM MOHAMED Abdourazak, a reçu en audience M. Thierry Liabastre, Directeur Pays de l’Agence Française de Développement (AFD), et Mme Suzanne Koukoui-Prada, Conseillère financière pour l’Afrique à la Direction générale du Trésor français.

Cette réunion avait trois principaux objectifs :

1. Examiner le cadre macroéconomique et budgétaire de l’Union des Comores.
2. Évaluer l’état d’avancement des réformes structurelles en cours.
3. Procéder à la signature formelle d’une nouvelle aide budgétaire de la France pour l’année 2025.

Par cette nouvelle concrétisation de leur partenariat, le gouvernement comorien et la France réaffirment leur volonté commune d’œuvrer ensemble pour la stabilité économique et la consolidation des finances publiques de l’Union des Comores.

Ministère des Finances, du Budget et du Secteur Bancaire

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières