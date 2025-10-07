Signature formelle d’une nouvelle aide budgétaire de la France pour l’année 2025. Par cette nouvelle concrétisation de leur partenariat, le gouverneme



Le Ministre des Finances, du Budget et du Secteur Bancaire, M. IBRAHIM MOHAMED Abdourazak, a reçu en audience M. Thierry Liabastre, Directeur Pays de l'Agence Française de Développement (AFD), et Mme Suzanne Koukoui-Prada, Conseillère financière pour l'Afrique à la Direction générale du Trésor français.





Cette réunion avait trois principaux objectifs :





1. Examiner le cadre macroéconomique et budgétaire de l’Union des Comores.

2. Évaluer l’état d’avancement des réformes structurelles en cours.

3. Procéder à la signature formelle d’une nouvelle aide budgétaire de la France pour l’année 2025.





Par cette nouvelle concrétisation de leur partenariat, le gouvernement comorien et la France réaffirment leur volonté commune d’œuvrer ensemble pour la stabilité économique et la consolidation des finances publiques de l’Union des Comores.





