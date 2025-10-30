"Si tu as des dettes, tu vas les honorer mais cela ne fait pas de toi un voyou". Cette attitude est grave car elle finit par décourager ceux qui veule



Tribune libre : Ce qui est triste avec notre communauté, c'est cette tendance à détruire même ceux qui essaient d'aider avec sérieux. Aujourd'hui, on en vient à traiter un avocat comme un voyou. Pourtant, quand un avocat se déplace, plaide ou cherche des solutions, souvent dans des situations presque impossibles, Maître Said Larifou le fait avec courage et détermination.





Certains diront qu’il le fait pour l’argent, mais ils oublient qu’avant tout il agit avec la volonté de défendre un compatriote en détresse. Voir aujourd’hui des pages et des personnes s’acharner contre lui simplement parce qu’il a eu des différends avec quelques clients mécontents, c’est profondément injuste. Certains vont jusqu’à dire qu’il n’a pas le droit de plaider, c’est incroyable cette manière de vouloir détruire à tout prix un citoyen qui essaie de faire son travail malgré les difficultés et les obstacles du quotidien.





Cette attitude est grave car elle finit par décourager ceux qui veulent vraiment aider les citoyens. Si l’on en vient à traiter Maître Larifou comme un voleur, sans nuance ni réflexion, simplement parce que certains sont insatisfaits, cela deviendra une jurisprudence dangereuse pour tous les avocats. Un avocat a le droit d’avoir des dettes, il peut aussi perdre des procès.





Je constate que le métier d’avocat est compliqué car c’est l’un des rares métiers où la relation avec le client est directe, sans intermédiaire. Ce lien de confiance mérite du respect, pas des jugements hâtifs ni des attaques publiques. Je n’oublie pas les belles victoires comme celle de la mère de Fanou et sa famille et des compatriotes relâchés qui avaient des OQTF...tant d’autres. Merci Maître pour ton travail remarquable. Si tu as des dettes, tu vas les honorer mais cela ne fait pas de toi un voyou et ça nous donne pas le droit de remettre en cause ton statut d’avocat. Courage Maître.





Signé Négus Négus