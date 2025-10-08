Communiqué d'Hamada Madi Boléro après sa condamnation

Communiqué : 


Communiqué d'Hamada Madi Boléro après sa condamnation

Je prends acte avec gravité de la décision rendue par le tribunal correctionnel de Moroni et n'entends nullement lui donner d'autre suite, tout en exprimant mes réserves quant aux motivations qui l'ont sous-tendue.

Observant le débat public légitime qui a suivi cette décision judiciaire, je relève cependant que l'opinion reste dans l'incompréhension quant aux motivations sur la base desquelles elle a été construite.

MORONI 8/10/25

Hamada Madi (Boléro)
  • Ancien Chef de l'Etat par intérim et Chef du Gouvernement d'Union Nationale de Transition
  • Ancien 1er Ministre de la République Fédérale Islamique des Comores (RFIC)
  • Ancien Ministre d'Etat, Ministre de la Défense et de la Sûreté du Territoire Ancien Directeur de cabinet des Présidents de la République, Chargé de la Défense
  • Ancien Conseiller diplomatique du Président de la République
  • Ancien Secrétaire général de la Commission de l'Océan Indien (COl)

