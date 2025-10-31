Présidence tournante : quand la méfiance s'installe entre île voisine. À la base, la présidence tournante part d'une bonne intention : partager équita

Dans notre archipel une présidence tournante . Cette pratique qui fait se succéder les dirigeants politiques selon un cycle prédéfini - suscitent de vives polémiques. Loin de n'être qu'une simple alternance, ce système met souvent à nu une véritable porcherie politique, où la confiance a cédé la place à une méfiance tenace entre Ile voisine ou factions rivales.





Un équilibre politique précaire





À la base, la présidence tournante part d'une bonne intention : partager équitablement le pouvoir entre différentes composantes, qu'elles soient ethniques, régionales ou politiques. Sur le papier, cela devrait assurer la paix et une meilleure représentation. Mais dans les faits, ce mécanisme dérape souvent, se transformant en un marchandage où chacun calcule ses intérêts et se méfie des autres.





Quand la politique devient un jeu malsain





Cette alternance imposée peut créer un climat malsain où les acteurs politiques semblent plus soucieux de garder le pouvoir que de servir l'intérêt général. Les alliances volent en éclats, les trahisons se multiplient, les rivalités s'exacerbent. Le pouvoir n'est plus alors un moyen de faire avancer les choses, mais une question de survie politique.





Cette méfiance qui empoisonne tout





Au cœur du problème, il y a souvent ce manque de confiance fondamental entre île qui doivent pourtant partager le pouvoir. Chaque camp a peur que l'autre ne respecte pas les règles du jeu, tacites ou officielles. Cette suspicion permanente empêche toute véritable collaboration et attise les tensions. La crainte d'être mis à l'écart pousse chacun à se replier sur ses positions.

Comment sortir de cette spirale ?





Dans une démocratie ce n’est pas les représentants de la politique d’écrire la constitution





Pour briser ce cercle vicieux, il ne suffit pas de changer les têtes. Il faut construire un système politique qui repose sur la confiance réciproque, la transparence et l'obligation de rendre des comptes. Cela suppose des institutions solides, des contrôles indépendants, et surtout, une volonté sincère de dialoguer entre tous les acteurs concernés.





Rafik Adili