Erreurs médicales : Pourquoi les médecins comoriens ne sont-ils jamais inquiétés ?

Est-ce que la blouse blanche protège de tout ? HAWU " NDIZO MGU YAN

Pourquoi les médecins ne sont-ils jamais inquiétés ?


Erreurs médicales : Pourquoi les médecins comoriens ne sont-ils jamais inquiétés ?

Je m’interroge, et je m’indigne.

Pourquoi, dans nos sociétés, les médecins — et surtout les chirurgiens — semblent-ils intouchables ? Pourquoi leur parole et leurs actes ne sont-ils presque jamais remis en question, même lorsque des vies sont perdues entre leurs mains ?

Chaque jour, des familles pleurent un proche, emporté non pas par la maladie, mais parfois par une erreur humaine. Pourtant, combien de fois voit-on un chirurgien être appelé à répondre de ses actes devant la justice ? Presque jamais. Comme si ce grand métier, par sa noblesse, s’était placé au-dessus des lois.

Est-ce que la blouse blanche protège de tout ?

Est-ce que sauver des vies donne le droit d’en ôter, par négligence, sans jamais être inquiété ?
Est-ce que des textes invisibles les couvrent au point que les victimes n’aient plus de recours ?
La médecine est un art, oui. Mais c’est aussi une responsabilité immense. Quand un maçon fait mal son travail, un mur s’écroule et il en répond. Quand un chauffeur provoque un accident, il est jugé.

Mais quand un chirurgien commet une faute, la mort devient soudain un “risque médical”. HAWU " NDIZO MGU YANDZAO" et l’affaire se clôt.

Je ne conteste pas leur savoir, ni leur dévouement — car beaucoup sont sincères et admirables. Mais le respect ne doit pas devenir une immunité. La justice doit être la même pour tous, même pour ceux qui tiennent un scalpel.
Il est temps que les patients, les familles, et les citoyens exigent transparence, contrôle et responsabilité.


La confiance dans la médecine ne peut survivre que si la vérité n’est pas étouffée.
Les erreurs médicales ne doivent plus être cachées derrière le prestige du métier.
Parce qu’une vie perdue mérite au moins qu’on cherche à comprendre.
Et qu’on ose, enfin, demander des comptes.

Salim Ali Amir

