Pastèque : "Avec une petite parcelle test, j'ai gagné environ 120.000 francs en trois mois"

Journée Mondiale de l'Alimentation : le développement de la culture de pastèque
Nos équipes ont accompagné deux de nos fermiers dans la diversification de leurs cultures en introduisant la pastèque. Les résultats sont très encourageants.
Lors d’une récolte chez notre fermière Halouwa Thouaibina de Dzindri, les sourires parlaient d’eux-mêmes : « 𝘓’𝘢𝘯𝘯𝘦́𝘦 𝘥𝘦𝘳𝘯𝘪𝘦̀𝘳𝘦, 𝘫’𝘢𝘷𝘢𝘪𝘴 𝘵𝘦𝘯𝘵𝘦́ 𝘥𝘦 𝘤𝘶𝘭𝘵𝘪𝘷𝘦𝘳 𝘭𝘢 𝘱𝘢𝘴𝘵𝘦̀𝘲𝘶𝘦, 𝘮𝘢𝘪𝘴 𝘭𝘦 𝘳𝘦𝘯𝘥𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘯’𝘦́𝘵𝘢𝘪𝘵 𝘱𝘢𝘴 𝘣𝘰𝘯. 𝘊𝘦𝘵𝘵𝘦 𝘢𝘯𝘯𝘦́𝘦, 𝘫’𝘢𝘪 𝘦𝘶 𝘭’𝘢𝘱𝘱𝘶𝘪 𝘥𝘦 𝘋𝘢𝘩𝘢𝘳𝘪 𝘲𝘶𝘪 𝘮’𝘢 𝘧𝘰𝘶𝘳𝘯𝘪 𝘭𝘢 𝘴𝘦𝘮𝘦𝘯𝘤𝘦 𝘦𝘵 𝘮’𝘢 𝘴𝘶𝘳𝘵𝘰𝘶𝘵 𝘢𝘪𝘥𝘦́𝘦 𝘴𝘶𝘳 𝘭𝘦 𝘵𝘳𝘢𝘪𝘵𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵. 𝘑𝘦 𝘴𝘶𝘪𝘴 𝘵𝘳𝘦̀𝘴 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘦𝘯𝘵𝘦, 𝘤𝘢𝘳 𝘭𝘦𝘴 𝘧𝘳𝘶𝘪𝘵𝘴 𝘰𝘯𝘵 𝘣𝘪𝘦𝘯 𝘱𝘰𝘶𝘴𝘴𝘦́.
𝘐𝘭 𝘧𝘢𝘶𝘵 𝘣𝘪𝘦𝘯 𝘴𝘶𝘪𝘷𝘳𝘦 𝘭𝘦𝘴 𝘵𝘳𝘢𝘪𝘵𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵𝘴 : 𝘴𝘪 𝘰𝘯 𝘢𝘳𝘳𝘦̂𝘵𝘦, 𝘭𝘦𝘴 𝘮𝘰𝘶𝘤𝘩𝘦𝘴 𝘷𝘪𝘦𝘯𝘯𝘦𝘯𝘵 𝘵𝘰𝘶𝘵 𝘥𝘦 𝘴𝘶𝘪𝘵𝘦, 𝘦𝘵 𝘭𝘢 𝘱𝘢𝘴𝘵𝘦̀𝘲𝘶𝘦 𝘦𝘴𝘵 𝘵𝘳𝘦̀𝘴 𝘴𝘦𝘯𝘴𝘪𝘣𝘭𝘦. 𝘊’𝘦𝘴𝘵 𝘤𝘦 𝘲𝘶𝘦 𝘫𝘦 𝘯’𝘢𝘷𝘢𝘪𝘴 𝘱𝘢𝘴 𝘱𝘳𝘪𝘴 𝘦𝘯 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘵𝘦 𝘭’𝘢𝘯𝘯𝘦́𝘦 𝘥𝘦𝘳𝘯𝘪𝘦̀𝘳𝘦.
𝘑𝘦 𝘷𝘢𝘪𝘴 𝘮𝘢𝘪𝘯𝘵𝘦𝘯𝘢𝘯𝘵 𝘱𝘭𝘢𝘯𝘵𝘦𝘳 𝘴𝘶𝘳 𝘶𝘯 𝘦𝘴𝘱𝘢𝘤𝘦 𝘱𝘭𝘶𝘴 𝘨𝘳𝘢𝘯𝘥, 𝘤𝘢𝘳 𝘢𝘷𝘦𝘤 𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘵𝘪𝘵𝘦 𝘱𝘢𝘳𝘤𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘵𝘦𝘴𝘵, 𝘫’𝘢𝘪 𝘳𝘦́𝘤𝘰𝘭𝘵𝘦́ 𝘥𝘦𝘴 𝘧𝘳𝘶𝘪𝘵𝘴 𝘱𝘰𝘶𝘷𝘢𝘯𝘵 𝘱𝘦𝘴𝘦𝘳 𝘫𝘶𝘴𝘲𝘶’𝘢̀ 7 𝘬𝘪𝘭𝘰𝘴 𝘦𝘵 𝘫’𝘢𝘪 𝘨𝘢𝘨𝘯𝘦́ 𝘦𝘯𝘷𝘪𝘳𝘰𝘯 120 000 𝘧𝘳𝘢𝘯𝘤𝘴 𝘦𝘯 𝘵𝘳𝘰𝘪𝘴 𝘮𝘰𝘪𝘴, 𝘴𝘢𝘯𝘴 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘵𝘦𝘳 𝘤𝘦𝘶𝘹 𝘲𝘶𝘦 𝘫’𝘢𝘪 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘢𝘨𝘦́𝘴 𝘢𝘷𝘦𝘤 𝘭’𝘦𝘯𝘵𝘰𝘶𝘳𝘢𝘨𝘦.
𝘊̧𝘢 𝘮’𝘢 𝘳𝘢𝘱𝘱𝘰𝘳𝘵𝘦́ 𝘣𝘦𝘢𝘶𝘤𝘰𝘶𝘱 𝘱𝘭𝘶𝘴 𝘲𝘶𝘦 𝘭𝘦𝘴 𝘢𝘶𝘵𝘳𝘦𝘴 𝘤𝘶𝘭𝘵𝘶𝘳𝘦𝘴 𝘲𝘶𝘦 𝘫𝘦 𝘧𝘢𝘪𝘴 𝘩𝘢𝘣𝘪𝘵𝘶𝘦𝘭𝘭𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵. 𝘊’𝘦𝘴𝘵 𝘷𝘳𝘢𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘶𝘯 𝘴𝘶𝘳𝘱𝘭𝘶𝘴 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘯𝘵 𝘢̀ 𝘮𝘰𝘯 𝘵𝘳𝘢𝘷𝘢𝘪𝘭. 𝘔𝘦𝘳𝘤𝘪 𝘢𝘶𝘹 𝘢𝘨𝘦𝘯𝘵𝘴 𝘥𝘦 𝘋𝘢𝘩𝘢𝘳𝘪 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘭’𝘢𝘪𝘥𝘦 𝘲𝘶’𝘪𝘭𝘴 𝘮’𝘢𝘱𝘱𝘰𝘳𝘵𝘦𝘯𝘵. »
