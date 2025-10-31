Opposants, quand on n’a plus le pouvoir !

Je ne me reconnais plus dans cette opposition de façade incarnée par KiKi ou Mamadou...ect. Une opposition sans convictions, sans vision, motivée uniquement par la soif du pouvoir et la nostalgie des privilèges perdus.

Ce sont ces faux opposants qui discréditent le combat du peuple comorien et qui freinent la marche vers le vrai changement.

Car pendant qu’ils prétendent se battre pour le peuple, ils rêvent seulement de revenir pour faire pire que ce qu’ils ont déjà fait. Je dénonce cette même attitude qu’incarne Houmed Msaidié, qui, après avoir critiqué le régime du président Ikililou, a fini par lui faire allégeance dès qu’il a été nommé ministre, c'est d'ailleurs sa seule stratégie pour demeurer éternellement au pouvoir. Il l'a également fait pour intégrer le gouvernement de l'actuel président Azali Assoumani.

Ceux-là n’ont jamais combattu pour le peuple, mais pour leurs propres intérêts. Être opposant ne signifie pas simplement être hors du pouvoir.

Car ceux qui ont déjà eu l’occasion de servir le peuple qui ne l’ont pas fait, referont pire encore s’ils y retournent. C'est pour ces raisons que je vous propose de rejoindre notre combat, celui d’une opposition propre, sincère et courageuse, qui se bat non pas pour prendre le pouvoir, mais pour rendre le pouvoir au peuple comorien.

Youssouf Djoumoi

