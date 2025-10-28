« Nous écrivons aujourd’hui une page majeure de notre histoire économique et politique, avec le lancement de ce projet qui est une vision, une ambiti»



Sous le haut patronage de Son Excellence le Président AZALI Assoumani, le Projet d'Aménagement d'un Corridor Maritime et de Facilitation du Commerce Régional (PACMFCR) a été officiellement lancé le lundi 27 octobre 2025 à Moroni en partenariat avec le Ministère des transports Maritime et Aérien.





Un moment important pour notre pays, qui ouvre une nouvelle page de développement, d’intégration régionale et de prospérité partagée.





« Nous écrivons aujourd’hui une page majeure de notre histoire économique et politique, avec le lancement de ce projet qui est une vision, une ambition et une promesse faite à notre peuple. »

– S.E.M. AZALI Assoumani





Ce corridor maritime, véritable pont entre les peuples, symbolise l’ouverture des Comores au monde et leur volonté d’émerger comme un acteur central dans la dynamique régionale de l’océan Indien et du canal du Mozambique.





Il permettra de fluidifier les échanges commerciaux, stimuler les économies locales, améliorer la sécurité alimentaire et créer des opportunités d’emplois durables, en particulier pour les jeunes et les femmes.





Le Chef de l’État a également souligné que ce projet s’inscrit dans le cadre du Plan Comores Émergent, visant à transformer notre archipel en un hub maritime compétitif, fondé sur l’économie bleue, la modernisation agricole et l’intégration régionale.





« Ce projet témoigne de notre capacité à unir nos forces, à rêver grand et à transformer nos ambitions en actions concrètes. »

– S.E.M. AZALI Assoumani





Le Président a tenu à exprimer sa profonde reconnaissance envers la Banque Africaine de Développement (BAD), partenaire clé du développement comorien, pour son soutien constant dans les domaines de l’énergie, des infrastructures et de la transition climatique.





« L’Union des Comores, l’un des pays les plus vulnérables aux changements climatiques, compte sur la BAD et tous nos partenaires pour réussir la transition énergétique et améliorer la qualité de vie de notre population. »





À travers ce projet structurant, l’Union des Comores affirme sa détermination à bâtir une nation résiliente, connectée et souveraine, contribuant activement à l’Agenda 2063 de l’Union Africaine et à la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf).





« Ensemble, faisons de ce Corridor Maritime un symbole national de progrès, de solidarité et de résilience. »

– S.E.M. AZALI Assoumani





