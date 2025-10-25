Notre frère Tadjidine est décédé dans un tragique incendie

Notre frère Tadjidine est décédé dans un tragique incendie. Ses parents ont pu être sauvé grâce au courage de la jeunesse et des responsables villageo

Un drame s’est produit à Oichili


Notre frère Tadjidine est décédé dans un tragique incendie

Ce vendredi 24 octobre à 23h à Itsinkoudi, notre frère Tadjidine âgé de 50 ans est décédé dans un tragique incendie.

Ses parents ont pu être sauvé grâce au courage de la jeunesse et des responsables villageois. L’incendie s’est déclaré vers 21h et a été maitrisé à 23h.

Contactés par des responsables locaux, les services de secours comoriens ont mis 2h de temps pour arriver sur les lieux, vu la distance Oichili-Moroni et l'etat de la route qui n'a pas facilité leur tâche. Arrivés sur place, il était déjà trop tard.

Ce type d'incendie se produit quotidiennement dans le pays, Si l’urgence est d'organiser les funérailles, venir en aide aux familles endeuillées, mais face à ce type d' incendie d'une d'extrême violence, il nous faut dès maintenant tirer les leçons, penser au jour d’après en mettant en place des services de secours bien équipées proches des lieux d'habitation dans tout le territoire national pour sauver des vies.

Notre honorable diaspora en a fait beaucoup dans notre pays, mtsi lemewé na mdzo hitsoi, on vous sollicite à nouveau pour mettre en place des équipes bien formées et bien équipées dans des centres de secours et d'interventions rapides dans nos régions pour sauver des vies.

Qu'Allah donne la force et la patience à ses proches d'affronter cette douloureuse épreuve.

Par Mohamed Salim

